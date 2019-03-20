Manisa Büyükşehir Belediyespor kazanıp bekleyecek

MANİSA, (DHA)

Fatih Karagümrük deplasmanında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyleyen Çapanoğlu, "Çok önemli bir takımdan çok önemli bir galibiyet aldık. Çünkü bizi yenselerdi çok avantajlı bir duruma geçeceklerdi. Biz de maçı kaybetseydik şansımızı kaybedecektik. Bu haftaki rakibimiz Darıca Gençlerbirliği alt sıralarda mücadele eden bir takım. Ancak rakibimizin ligdeki konumuna bakarsak aldanırız ve sıkıntı yaşarız. Ciddiyeti elden bırakmadan kazanmayı sürdürüp rakiplerimizin takılmasını bekleyeceğiz" dedi.