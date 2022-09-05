Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.292,78
ALTIN
1.003,82
DOLAR
18,23
STERLİN
20,95
EURO
18,08
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ. - Harita Mühendisi) alacak
Çeltik Belediyesi Memur (V.H.K.İ....
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik...
Kamu İhale Kurumu 10 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek
Kamu İhale Kurumu 10...
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Manisa BŞB'de Roberson sevinci

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:41
Manisa BŞB'de Roberson sevinci

MANİSA - BASKETBOL Süper Ligi'nin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni yabancılarından John Roberson, Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda son şampiyon Slovenya önünde şov yaptı. Devşirme statüsünde Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını giyen 34 yaşındaki guard,  EuroBasket 2022 B Grubu'nda NBA yıldızı Luka Doncic'in forma giydiği Slovenya'yı 97-93 yendikleri maçta 23 sayıyla yıldızlaştı. 

Şampiyonada 3 maçta 18 sayı ortalaması tutturan Roberson, yüzde 48.7 isabetle en çok 3 sayılık basket bulan oyuncu konumunda. Manisa BŞB'nin yeni yabancılarından Pako Cruz da Meksika Milli Takımı'yla FIBA Dünya Şampiyonası elemelerine katıldıktan sonra Americup'ı beklemeden Türkiye'ye gelip takıma katıldı. Manisa ekibinde son yabancı transfer Anosike de takıma katılırken, yeşil-beyazlılar ilk hazırlık maçında Aliağa Petkimspor'u 67-66 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manisa BŞBRoberson Sevinci
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu
Türk Hava Yolları, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu
Beşiktaş yönetimi, Josef De Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor
Beşiktaş yönetimi, Josef De Souza'nın kırmızı kartının iptalini istiyor
Merkezefendi'nin ilk hedefi ligde kalmak
Merkezefendi'nin ilk hedefi ligde kalmak
Milli Takımların kadroları belli oldu
Milli Takımların kadroları belli oldu
Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapılıyor
Türkiye Serbest Dalış Şampiyonası Kaş'ta yapılıyor
Montella’dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan gerginlik için özür diliyorum
Montella’dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan gerginlik için özür diliyorum
Tolga Ciğerci: Beşiktaş maçında kadroda olmak istiyorum
Tolga Ciğerci: Beşiktaş maçında kadroda olmak istiyorum
Zafer Ultra Maratonu'nun startı Afyonkarahisar'dan verildi
Zafer Ultra Maratonu'nun startı Afyonkarahisar'dan verildi
Trabzonsporlu Cornelius'a Kopenhag'dan teklif
Trabzonsporlu Cornelius'a Kopenhag'dan teklif

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول