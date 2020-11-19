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Macaristan - Türkiye: 2-0

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’taki son maçta A Milli Takım, deplasmanda Macaristan’a 2-0 mağlup oldu ve C Ligi’ne düştü.

19 Kasım 2020 Perşembe 08:36
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Macaristan - Türkiye: 2-0

6’ncı dakikada ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

10’uncu dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Kalmar’ın sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

28’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hakan’ın dönerek yaptığı vuruşu kaleci Dibusz çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

54’üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk, penaltı noktası üzerinde şutunu çekti ancak top defanstan döndü. Dönen topa hareketlenen Ozan Tufan’ın ceza yayı içinde gelişine vuruşunda top az farkla auta çıktı.

57'nci dakikada Nikolic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın vuruşunda kalecinin de müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Siger, topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

90+5’inci dakikada savunmadan dönen topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

Kaşılaşma, Macaristan’ın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

BAKAN KASAPOĞLU DA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da karşılaşmayı takip etti. Bakan Kasapoğlu, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MacaristanTürkiyeFutbol
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