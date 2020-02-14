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Ligin golcüleri liderlik için sahada

Süper Lig'in kritik haftaları yaklaşırken 22'nci haftada önemli maçlar oynanacak. Haftanın en önemli maçlarında birinin heyecanı da Trabzon'da yaşanacak. Liderlik yarışını yakından ilgilendirecek müsabakada ligin en golcü takımı Trabzonspor deplasmanda rakip filelere en çok gol bırakan Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

14 Şubat 2020 Cuma 15:05
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Ligin golcüleri liderlik için sahada

İSTANBUL - Bu sezon 10 deplasman maçına çıkan lider Sivasspor 19 gol kaydederken deplasmanda en çok gol atan takım konumunda. Trabzonspor ise ligin en golcü takımı. Bir maç eksiği bulunan bordo mavililer 20 maçta 45 golü rakip ağlara bıraktı. Ayrıca iç sahada oynadığı 11 mücadelede 29 kez gol sevinci yaşayan Bordo-mavililer, bu alanda da lider durumda. İki golcü takımın mücadelesinde kazananın haftayı lider kapatacak olması da maçın önemini daha da değerli kılıyor. 

KRİTİK RANDEVU 

Liderlik yarışı veren iki takımın son maçlarına bakıldığında büyük bir çekişme görünüyor. Son 5 maçta Sivasspor ve Trabzonspor'un 2'şer galibiyeti bulunurken 1 maç ise berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarsında oynanan mücadeleden ise Sivasspor 2-1'lik skorla galip ayrıldı. 

LİGİN GOLCÜSÜ SORLOTH YOK

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile 16 gole sahip olan Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth kırmızı kart cezalısı olmasından dolayı bu kritik mücadele görev alamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ligin GolcüleriLiderlik
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