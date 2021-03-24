Ligin En Değerli Oyuncusu Bursaspor’dan

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Spor Toto 1.Lig'in "En değerli 11'i" belli olduSpor Toto 1.Lig‘de futbolcuların değerleri yenilendi ve 1,8 milyon Euro değer biçilen Bursasporlu Burak Kapacak, bu ligin “en değerli futbolcusu” unvanını korudu.

BURAK KAPACAK ZİRVEDE. Transfermarkt sitesinin 30 Aralık 2020’den 81 gün sonra yaptığı güncellemeye göre, Timsah‘ın genç yeteneği Burak Kapacak, 1,8 milyon Euro’luk değeri ile 1.Lig’in en değerli futbolcusu unvanını devam ettirdi. 1999 doğumlu başarılı kanat oyuncusunun, Bursaspor ile Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. BATUHAN KÖR 16. SIRADA

Genç kanat forvet Batuhan Kör ise, 725 bin Euro ile 1.Lig’in en değerli oyuncular listesinde 13. basamaktan 16.sıraya geriledi. Ancak maddi değerini korudu.

Ümit Milli Takım’a seçilen 2001 doğumlu golcünün, yeşil-beyazlı kulüple Haziran 2023 yılına dek kontratı bulunuyor.