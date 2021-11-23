Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
kısa süreli yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,784.52
ALTIN
713.62
DOLAR
12.47
STERLİN
16.74
EURO
14.08
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
İTÜ Sözleşmeli Personel Alıyor 
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri için tezgah tahsisi yapacak
Konyaaltı Belediyesi pazar yeri...
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alıyor
Balıkesir Üniversitesi 15 Sözleşmeli...
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu sınavı
TMMOB'den serbest meslek mensupluğu...
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Sağlık Personel Alınıyor 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

23 Kasım 2021 Salı 11:44
1 Okunma
Lider Trabzonspor, son 26 yılın en iyi performansını sergiliyor

TRABZON - Süper Lig’de elde ettiği namağlup serileriyle kulüp tarihinde yeni rekorlara uzanan Trabzonspor, ilk 13 haftalar itibariyle son 26 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı.

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 maçı da yenilgisiz tamamlayarak en yakın takipçisine 7 puan fark atan lider Trabzonspor, ortaya koyduğu başarılı performans ile kendi tarihine meydan okuyor. Ligde en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sahada da kulüp tarihinin en uzun namağlup serilerinden birine imza atan bordo-mavililer, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son 26 sezonun en başarılı dönemine imza attı.

1995-96 SEZONUNDA 35 PUAN

Ligde geride kalan 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-mavililer, 1995-96 sezonunun 13’üncü haftasında elde ettiği 35 puanın ardından en iyi performansı gösterdi. Söz konusu sezonun 13’üncü haftasında deplasmanda Vanspor’u 5-0 mağlup ederek 35 puan toplayan Karadeniz ekibi, sonraki dönemde 1996-97 ile 2004-05 sezonlarında 29’ar, 2010-11 sezonunda ise 30 puan toplamıştı. Bordo-mavililer bu sezon topladığı 33 puan ile 13 haftalar itibariyle son 26 sezonun en başarılı dönemini geçiriyor.

LİGDE 16 SEZON SONRA EN ÇOK PUANA ULAŞAN TAKIM

Kendi tarihinde son 26 yılın en iyi performansına ulaşan Trabzonspor, Süper Lig’deki takımlar arasında ise ilk 13 haftalar itibariyle 16 sezon sonra en çok puan toplayan takım oldu. Karadeniz ekibi, 2005-06 sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde 35 puan toplayan Fenerbahçe’den sonra 16 yıl aranın ardından Süper Lig’de en çok puana ulaşan takım konumunda yer aldı.

ŞAMPİYONLARA FARK ATTI

2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor, 13 hafta sonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takımlara da fark attı. Bordo-mavililer, ilk 13 haftalık bölümde ligde daha önce şampiyonluk elde eden takımlardan Fenerbahçe’ye 10, Galatasaray ile Medipol Başakşehir’e 12, Beşiktaş’a ise 13 puan fark attı.

SERİDE TEK KALDI

Bu arada ligde namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de mağlubiyet almayan tek takım konumunda yer aldı. Son olarak bu hafta İtalya Seri A’da Napoli’nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavililer söz konusu ligler arasında yenilgi almayan tek takım unvanını sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
En Iyi PerformansLider Trabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik
Bakan Kasapoğlu: Spor yatırımlarındaki parolamız erişilebilirlik
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu basınla buluştu
Fenerbahçe nefes aldı
Fenerbahçe nefes aldı
Galatasaray'a derbi hasarı
Galatasaray'a derbi hasarı
Trabzonspor’da hedef 3 puan
Trabzonspor’da hedef 3 puan
Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi  
Beşiktaş'ın kaybetmeyle ilgili bahaneleri tükendi  
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, dünya şampiyonu olarak tarihe geçti
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş: 2-0

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma