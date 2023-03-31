Lider Galatasaray Süper Lig'de Adana Demirspor'u konuk edecek

İstanbul

Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Nelsson'un cezası bitti

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, yarınki karşılaşmada formasına kavuşacak.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.

Mertens, kadroya dönüyor

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in yarınki mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.

Berkan Kutlu, sarı kart cezalısı

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

İç sahada 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"Cimbom" yeni seri peşinde

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.

"Cimbom" yeni seri peşinde

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.

38. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde 37. randevu

Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 37 müsabakada Galatasaray 19, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 59 gole karşılık Adana Demirspor 31 gol buldu.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

Ligde İstanbul'da yapılan 18 karşılaşmada Galatasaray 14, Adana Demirspor ise 2 galibiyet aldı. Müsabakalardan 2'si de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 44, mavi-lacivertliler ise 15 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana temsilcisi ile sahasında yaptığı son 8 Süper Lig maçını kazandı. Galatasaray, bu galibiyetlerin 7'sinde rakip filelere en az 2 gol gönderdi. Söz konusu maçlarda Galatasaray 28, Adana Demirspor ise 6 kez gol buldu