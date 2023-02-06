Lider Galatasaray rakip tanımıyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u 2-1 yendi.

Maçın 13. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu. Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

13. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

42. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens'in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

51. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Yunus Akgün, ceza sahası içinde Trezeguet ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, Mısırlı futbolcunun Yunus'un ayağına bastığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

53. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1

66. dakikada Kerem'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mertens'in bekletmeden çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

74. dakikada Kerem'in ara pasıyla ceza sahası içi sağ çapraza hareketlenen Icardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, kaleci Muslera son anda topun ağlara gitmesini önledi.

90. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Yunus Akgün'ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Boey'un vurduğu top uzak direğin yanından auta çıktı.

90+2. dakikada Boey'un sağdan ortasında altıpas gerisindeki Kerem'in sert şutunda top üst direkten döndü.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 54'e çıkartan Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 9 puan önüne geçti. Trabzonspor ise 38 puanda kaldı.

Karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılılar, mutluluklarını tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Mauro Icardi, taraftarların isteği üzerine galibiyet "üçlü"sü çektirdi.

Ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale etti

Süper Lig'de son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 12 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor ve Trabzonspor'u yendi.

Galatasaray, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak oldu.

Bu arada Okan Buruk, lig tarihinde bir sezonda üst üste 12 galibiyet gören ilk Türk teknik direktör unvanını elde etti.

Resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkardı

Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup ederek resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkardı.

Süper Lig'deki son 12 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.

Son 15 resmi maçında 40 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 10 gol gördü.

Icardi, gol atmaya devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın ikinci golünü atan yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de 12 maç maçta görev alan Icardi, gol sayısını da 9'a çıkardı.

Mauro Icardi, ayrıca Galatasaray kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı sahaya çıktığı ilk lig maçında gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Dries Mertens'in 5. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Dries Mertens, bu sezon ligde 5. kez ağları havalandırdı.

Belçikalı futbolcu, ligde daha önce Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve Bitexen Giresunspor maçlarında birer gol atmıştı.

Sakatlanan Muslera, sedyeyle kenara alındı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 80. dakikasında Marc Bartra'nın müdahalesi sonrası sağ ayağından sakatlık geçiren Muslera, saha içinde tedavisi yapıldıktan sonra sedyeyle kenara alındı.

Maça devam edemeyen Muslera'nın yerine 85. dakikada Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

Sakatlığı nedeniyle üzgün olduğu gözlenen Muslera'ya taraftarlar alkışlarla destek verdi.

Muslera'nın durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.

Kaan Ayhan ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Kaan Ayhan, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Kaan Ayhan, 90+1. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.

Trabzonspor deplasmanda kazanmayı unuttu

Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada da galip gelemedi.

Bordo-mavili ekip, dış sahada oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda Beşiktaş ve MKE Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra VavaCars Fatih Karagümrük, Corendon Alanyaspor, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Maxi Gomez'den lig tarihinin en erken üçüncü golü

Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez, karşılaşmanın hemen başında attığı golle lig tarihine geçti.

Galatasaray savunmasının hatasında henüz 13. saniyede meşin yuvarlağı ağlara gönderen Maxi Gomez, lig tarihinin en erken üçüncü golüne imza attı.

Lig tarihinde bilinen en erken golü, 2021-2022 sezonunun 6. haftasında, 22 Eylül 2021'de Kalyon Stadı'nda yapılan ve Gaziantep FK'nın Medipol Başakşehir'i 1-0 yendiği maçta henüz 10. saniyesinde fileleri havalandıran Gaziantep FK'lı futbolcu Muhammet Demir attı.

2008-2009 sezonunun 13. haftasında, 29 Kasım 2008'de Eskişehirspor ile Denizlispor arasında oynanan ve ev sahibi takımın 4-3 kazandığı maçın 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts de lig tarihinde bilinen en erken ikinci golün sahibiydi.

Sezonun en erken golünü kaydeden Maxi Gomez, aynı zamanda lig tarihinde Galatasaray ağlarını en erken havalandıran futbolcu oldu.

Bu arada karşılaşmayı 48 bin 656 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

Galatasaray kalecisi Kocuk: Bu galibiyeti Muslera'ya armağan ediyorum

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Okan Kocuk, maçta sakatlanan takım arkadaşı Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kimse sakatlık olsun istemez. Burada önemli olan Galatasaray. Ben ondan bayrağı devraldım ve görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Durumu ne olacak bilmiyorum. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Muslera, Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bugün sahadan galibiyetle ayrıldık. Bunun için çok mutluyum. Bu galibiyeti Muslera'ya armağan ediyorum." diye konuştu.

Başarılarında en büyük etkenin takımdaki aile ortamı olduğunu aktaran Okan Kocuk, "Herkes birbirini çok seviyor, saygı duyuyor. Galibiyetler üst üste gelince birbirimize olan inancımız ve güvenimiz artarak devam ediyor. Hocamız tam bir aile ortamı oluşturdu. Başarıdaki en büyük etken aile ortamı. İnsanlar birbirini sevdikçe birbirleri için saha içinde her şeyi yapabilir." ifadelerini kullandı.

Muslera koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı

Karşılaşmada sakatlık geçiren Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı.

Maçın 80. dakikasında sağ ayağından sakatlık geçiren Uruguaylı kalecinin durumu, yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Bu seneyi şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1 yendikleri maçta, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okan Buruk, maçın hemen başında geriye düştüklerini hatırlatarak, "Maça şokla başladık. Geçen maçta da şokla başlamıştık. Ama iki maçta da bizim için olumlu olan doğru cevap verebilmemiz." dedi.

Maçın ikinci yarısında etkili bir performans ortaya koyduklarını anlatan Buruk, şunları kaydetti:

"İkinci yarı maçı domine ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Üçüncü golü bulabilseydik bizim için çok daha rahat geçen bir maç olacaktı. Bugün hem hava hem saha şartları iki takımın da zaman zaman top kaybı yapmasına neden oldu. Genel olarak oyuncularımın performansı, istekleri, şampiyonluk yolundaki ruhları bizim için çok önemli. Bu, bugün taraftarlarımızla birleşti. Bu kadar soğukta gelip bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sene bizim için çok özel ve güzel giden bir sene. Bunu da şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Aynı coşku ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Galibiyetten dolayı oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

Okan Buruk, ikinci yarıya Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz yerine Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'le başlaması hakkında ise "Torreira'nın ayağında bir ağrı oluştu. Riske etmek istemedik. Ayağındaki ağrıdan dolayı oyundan aldım. Aslında ilk yarı takım olarak çok iyi oynamadık. Barış da iyi gözükmeyen oyunculardan biriydi. Yunus girdikten sonra takım olarak daha etkiliydik. Bu tür tercihler yapıyoruz. Giren oyuncularımız ikinci yarıya net bir şekilde etki ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sol bek için transfer düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Şu anda Dubois orada oynayabiliyor. Kazımcan da iyileşti. Transferin son üç günü. Bu süre içerisinde bununla ilgili karar da verebiliriz, bu şekilde geçmeyi de deneyebiliriz. Ancak şu anda ilk düşüncemiz orası değil. Kadromuzda birçok oyuncu var. Oynatamadığımız oyuncular var. Bütün oyuncuları kullanmak istiyoruz. Tabii ki takımımızı güçlendirmek önemli ama olmazsa bu kadroyla en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Muslera'nın çok fazla ağrısı var"

Okan Buruk, karşılaşmada sakatlık geçiren kalecileri Fernando Muslera'nın bu akşam kontrolden geçeceğini anlatarak, "Ayağına bir darbe aldı, bir ağrısı var. Şu an basmakta zorlanıyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. Şu an dokunulduğunda çok fazla ağrısı var. Umut ediyoruz ki çok uzun bir şey olmaz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligimiz için de önemli bir marka. İnşallah kısa, 3-5 günlük bir şey olur ve biz de bu anlamda rahat ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Zaniolo, kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemlerinde olan Romalı futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgili soruyu, "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Durumunu net bir şekilde bilmemekle birlikte kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir tam olarak bilmiyorum. Kulübümüzün şu anda net bir ilgisi yok ama kadromuzda görmek isterim. Başakşehir'deyken Roma'ya karşı oynamıştık. Orada bize karşı büyük bir gösteri yapmıştı. Roma'da çok iyi oynamıştı." diye yanıtladı.