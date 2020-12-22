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Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

22 Aralık 2020 Salı 10:52
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Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor

ANTALYA - Süper Lig'in 14'üncü haftasında 26 puanlı lider Aytemiz Alanyaspor, 19 puanla 8'inci sıradaki Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Alper Ulusoy üstlenecek. Son 3 deplasman maçında istediği sonuçları alamayan ve puansız dönen Alanyaspor, evindeki galibiyet serisine devam etmek istiyor. Geride kalan 13 haftada evindeki hiçbir maçı kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, Yeni Malatyaspor maçıyla bu serisini sürdürme peşinde. Bu sezon evinde oynadığı 6 lig maçının 5'ini kazanan ve 1 maçta berabere kalan Alanyaspor, bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜNLÜK ALANYASPOR'DA

Aytemiz Alanyaspor, lig tarihinde Yeni Malatyaspor ile bugüne dek 6 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 3'ünde kazanan taraf oldu. Alanyaspor geriye kalan maçların 1'inde mağlup olurken 2 maçta taraflar birbirini yenemedi. Alanya'da oynanan 4 maçta ise üstün taraf Alanyaspor olurken, 2 maçı kazanan Akdeniz temsilcisi 1 kez mağlup oldu ve 1 kez de rakibiyle berabere kaldı. Öte yandan Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor arasında oynanan 6 lig maçında turuncu yeşilli takım 8 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

AZ ROTASYONLU İDEAL 11

Teknik direktör Çağdaş Atan, 11 haftadır oynattığı ideal 11'den farklı olarak son 2 haftadır sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle rotasyonlu kadroyla sahaya çıkıyor. Atan, bu rotasyonda özellikle orijinal mevkisi orta saha olan Tayfur Bingöl'ü sol bek olarak oynatırken, oldukça iyi sonuçlar aldı. Bu nedenle Yeni Malatyaspor maçında da ideal 11'e yakın bir 11 ile çıkması bekleniyor.

Akdeniz temsilcisinde Ceyhun ve Ufuk dışında sakat oyuncu bulunmazken, cezalı futbolcu da bulunmuyor. Ayrıca Davidson ve Denizlispor maçında sarı kart gören Bakasetas kart sınırdaki oyuncular. Bu iki oyuncudan herhangi biri Yeni Malatyaspor maçında kart görmesi durumunda pazar günü deplasmanda oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspor'un Yeni Malatyaspor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

"Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporMalatyasporLiderSüper Lig
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