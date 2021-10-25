LARİN, KARTAL'I UÇURDU

10'uncu dakikada sağ taraftan Pjanic'in kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

20'nci dakikada Larin'in ara pası Galatasaray savunmasından sektikten sonra Teixeira'nın önüne kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Brezilyalı futbolcunun zayıf vuruşunda top yandan auta gitti.

31'inci dakikada Galatasaray ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Cicaldau'nun vuruşunda top üstten farklı şekilde auta gitti.

35'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Orta alanda yapılan top kaybı sonrasında Kerem Aktürkoğlu pasını Cicaldau'ya verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada skora denge geldi. Sol kanatta topla buluşan Umut Meraş'ın ortasında altıpasın hemen önünde Larin kafayı vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rosier ortasını yaptı. Arka direkte Larin'den önce araya giren Yedlin topu son anda kornere gönderdi.

64'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Pjanic ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Necip kafayla arkaya aşırttı. Arka direkte Larin'in ayak koyduğu top ağlara gitti: 2-1.

67'nci dakikada Kerem'in kafayla ceza sahası dışındaki Halil'i gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

79'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Babel'in yerden pasında Kerem Aktürkoğlu sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleye yönelen top Vida'nın eline çarptı. Önce oyunu devam ettiren Fırat Aydınus, sonrasında beyaz noktayı gösterdi.

81'inci dakikada Mostafa Mohamed'in penaltı atışında kaleci Ersin gole izin vermedi.

90+1'inci dakikada Babel ile yaptığı verkaç sonrasında ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Kerem'in şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

JOSEF VE VIDA ARASINDA TARTIŞMA

Beşiktaş'ta karşılaşmanın son onlarında Josef ile Vida arasında tartışma yaşandı. Galatasaray'ın kullandığı korner sonrasında top kaleci Ersin'de kaldı. Bu dakikanın ardından Josef de Souza ile Domagoj Vida sözlü tartışma yaşadı. Sonrasında araya giren Rosier ve Umut Meraş ikiliyi sakinleştirdi. Karşılaşmanın ardından iki futbolcu birbirlerine sarılarak galibiyeti kutladı.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Necip Uysal (Dk. 90+3 Welinton), Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Teixeira (Dk. 83 Salih Uçan), Ghezzal (Dk. 89 Kenan Karaman), Larin, Batshuayi (Dk. 90+3 Güven Yalçın)

GALATASARAY: Muslera- Yedlin (Dk. 78 Ömer Bayram), Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı (Dk. 63 Halil Dervişoğlu), Cicaldau (Dk. 90 Barış Alper Yılmaz), Morutan (Dk. 64 Babel), Kerem Aktürkoğlu, Diagne (Dk. 78 Mohamed)

GOLLER: Dk. 39-Dk. 64 Larin (Beşiktaş) - Dk. 35 Cicaldau (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ghezzal, Teixeira, Ersin Destanoğlu (Beşiktaş) – Taylan Antalyalı, Marcao (Galatasaray)