Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.070,48
ALTIN
1.214,83
DOLAR
19,01
STERLİN
23,21
EURO
20,32
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Austin Reaves'in skorer performansının yardımıyla Orlando Magic'i 111-105 mağlup etti.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:08
Lakers, Austin Reaves'in 35 sayısıyla kazandı
Ankara

NBA'e 8 maçla devam edildi. NBA’de play-in hedefini sürdüren Los Angeles Lakers, sakatlığı devam eden yıldız oyuncusu LeBron James'in yokluğunda, konuk ettiği Orlando Magic‘i 6 sayı farkla yendi.

Sezonun 35. galibiyetine uzanarak Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alan Lakers'ta Reaves 35 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle kariyerinin en skorer maçına imza attı. D'Angelo Russell 18 sayı ve 6 asist, Anthony Davis 15 sayı, 11 ribaunt ve 4 blok, Troy Brown 12 sayı ve 5 ribaunt, Dennis Schröder 12 sayı ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 43. kez kaybeden Magic'te Franz Wagner 21 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Paolo Banchero 21 sayı ve 6 ribaunt, Cole Anthony 17 sayı ve 5 ribaunt, Wendell Carter 16 sayı ve 11 ribaunt, Markelle Fultz 12 sayı ve 10 asistle mücadele etti.

Alperen Şengün'den 9 sayı

Batı Konferansı ekiplerinin müsabakasında, New Orleans Pelicans, konuk olduğu Houston Rockets'ı 117-107 yenerek play-in'e kalma mücadelesini sürdürdü.

Bu sezon 34. kez kazanan ve play-in potasının bir maç uzağında yer alan Pelicans'ta Brandon Ingram 26 sayı ve 9 asist, CJ McCollum 26 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Jonas Valanciunas 21 sayı ve 12 ribaunt, Trey Murphy 14, Herbert Jones 13 sayı ile oynadı.

Konferans sonuncusu Rockets'ta Jalen Green 40 sayı ve 4 ribaunt, Kevin Porter 25 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Tari Eason 10 sayı ve 5 ribaunt, milli oyuncu Alperen Şengün ise 9 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.

Thunder'dan kritik galibiyet

Çekişmeli maçta, play-in potasının içinde yer alan Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 124-120 mağlup etti.

Bu sezon 35'inci kez kazanan Batı Konferansı 8'incisi Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 40 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Luguentz Dort 20 sayı, Josh Giddey 16 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Isaiah Joe 15 sayı ve 5 ribauntla galibiyeti getirdi.

Sezonun 33. mağlubiyetini alan 38 galibiyetli Suns'ta Devin Booker 46 sayı, Chris Paul 14 sayı, 13 asist ve 6 ribaunt, Terrence Ross 12 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 124-120

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 102-108

San Antonio Spurs-Atlanta Hawks: 126-118

Detroit Pistons-Miami Heat: 100-112

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 107-117

Milwaukee Bucks-Toronto Raptors: 118-111

Portland Trail Blazers-Los Angeles Clippers: 102-117

Los Angeles Lakers-Orlando Magic: 111-105

AA

Anahtar Kelimeler:
LakersAustin Reaves
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Milliler 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazandı
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması
Galatasaray'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ardından hakem açıklaması
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı
Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandı
Fenerbahçe deplasmanda 3-1 kazandı
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı
Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi