Lacoste’tan Timsah Arena Hamlesi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Açıldığı günden bu yana isim hakkı konusunda hiçbir başkan ve yöneticinin somut adım atamadığı Timsah Arena’yla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü sosyal medya hesabı 433’ün Timsah Arena’nın fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte kamuoyunda, Lacoste firmasıyla büyük bir etkileşim yaşandı. Sadece Bursaspor taraftarı değil, dünyanın dört bir yanında insanlar, bu görsel karşısında Lacoste firmasını yorumlarına etiketledi. Lacoste ise bu duruma kayıtsız kalmadı. 433’ün yaptığı paylaşım altına, gözler emojisi koyarak stadyumu gördüklerini, göz kırma emojisi koyarak da bu duruma sıcak baktıkları yönünde yorumlar yapıldı. Bu paylaşımlar yeşil-beyazlı taraftarı oldukça heyecanlandırdı. Bursaspor sevdalıları, ‘Lacoste Arena’ neden olmasın diye birbirlerine sormaya başladı. Durumla alakalı bugün sosyal medyadan da bir akımın da başlayacağı öğrenildi.