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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik ve ekibine başarı diledi.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik ve ekibine başarı diledi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:40
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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan MHK açıklaması

İSTANBUL - Vakfın sosyal medyadaki hesabından, "Yeni Merkez Hakem Kurulu'na başarılar dileriz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Yeni göreve başlayan MHK'ye başarılar dileriz. Kulüpler Birliği olarak MHK'den beklentilerimiz; her hafta hakemlerin değil futbolun

konuşulmasının sağlanması, hata yapan ancak yanlış yapmayan hakemlerimizin sahada olması, her takımın ayrı hakeminin olmaması ile hakem performans puanlama ve atamalarının anlatılabilen bir mantıkla yapılmasıdır. Bu vesileyle görevi bırakan eski MHK'ye de verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kulüpler Birliği VakfıMHK
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