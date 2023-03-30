Kulüpler Birliği Vakfı, ligden çekilen takımlar sonrası puanlamayı görüştü

İstanbul

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, Gaziantep FK ile Hatayspor'un depremler nedeniyle ligden çekilmesinin ardından puan durumunun nasıl hesaplanması gerektiğini görüştüklerini aktardı.

Koç, ayrıca yabancı oyuncu kuralı, Süper Lig ile Türkiye Kupası'nın yayın ihalesi, kulüplerin birkaç gün sonra alması gerektiği borçsuzluk kağıdı için vergisel mevzular ile Passolig ihalesinin görüşüldüğünü de dile getirdi.

Toplantıya 12 kulübün katıldığını aktaran Ali Koç, "Puan konusunun nasıl ele alınacağı hususunda Hatayspor görüş bildirmek istemedi. Yedi kulüp bir görüşü savundu, dört kulüp başka bir görüşü savundu. Zor bir konu. Hangi karar verilirse verilsin 4-5 kulüp mağdur oluyor, 4-5 kulüp fayda sağlıyor." diye konuştu.

Önlerinde iki alternatif olduğunu vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Birincisi ligimizden çekilen iki kulübün bugüne kadar oynadığı maçların tescil edilmesi, bundan sonra oynayacağı maçların da hükmen mağlubiyet sayılması. İkinci alternatif de bugüne kadar oynanan bütün maçların yok hükmünde olması. Bu iki kulübe bu sezon hiç müsabakaya katılmamış muamelesi yapılmasıydı. İki alternatif de puan cetvelini etkiliyor. İki alternatifin de artısı ve eksisi var.

Birinci alternatifte makul şeyler var. Maçlar oynandı, tescil edildi, yayıncı kuruluş gelirleri dağıtıldı, kartlar, ceza çeken oyuncular oldu. Bunlarda nasıl geri adım atacağız? Bunun içtihadı var. Geçmişte Samsunspor, Kastamonuspor, Elazığspor'un çekilmelerinde neler olduğunun örnekleri var. Diğer taraftan, 'Maçlar kabul edilmesin, sayılmasın.' diyenlerin de kuvvetli argümanları var. Beşiktaş haklı olarak, 'Aynı şampiyonluk için mücadele ediyoruz, ekstra 2 deplasman yaptık. Maddi açıdan kendi sahamda 35-40 bin kişiye oynayacağım, o kayıplarım var.' diyor. 'Vicdanen ve hakkaniyet olarak bakıldığı zaman böyle olması gerekir.' diye savunan kulüplerimiz var. Geldiğimiz noktada 17 kulüp bu konuyla ilgili görüş verecek. Görüşlerin hepsini yazılı istedik. Bunları TFF'ye sunacağız."

Ali Koç, TFF'nin kulüplerin taleplerini önemsediğini belirterek, "TFF, benim 5 yıllık dönemimde ciddi anlamda kulüplerin taleplerine ve görüşlerine kulak veren, hassasiyet gösteren, yapabildiklerini yerine getirmeye çalışan, monolog değil, diyalog içinde olan ve kulüpler için var olan bir federasyon kimliğini çok kısa süre içerisinde göstermiştir. Niyet Türk futbolunu ilerletmek, yapısal sorunlarını çözmek, kulüplerin ihtiyaçlarını karşılamak, kulüplere fayda sağlamak ve kulüplerin federasyonu olmak. Diğer iki federasyon ile karşılaştırdığım zaman siyah ve beyaz kadar fark var. Biz görüşleri götüreceğiz, onlar ne karar verecek göreceğiz. Onların zaten verdiği karar var. Bundan dönerler mi, dönmezler mi zaman gösterecek. Ne karar verirlerse de biz kulüpler olarak anlayışla ve saygı karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

"Yedisi maçların hiç sayılmamasını istedi"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Koç, toplantıda görüş bildiren 7 kulübün Gaziantep FK ve Hatayspor'un bu sezonki tüm maçlarının yok sayılmasını istediğini dile getirdi.

Koç, toplantıdaki görüşlerin hangi yönde olduğuyla ilgili soru üzerine, "Dördü TFF'nin şu anda aldığı kararla paralel, 7'si de maçların hiç sayılmamasını istedi." dedi.

Sadece görüşleri sunacaklarını ve TFF'ye herhangi bir başvuru yapmayacaklarını anlatan Koç, şöyle devam etti:

"Herhangi bir başvuru yapmayacağız. Bazı kulüpler resmi başvuruyu yapmış. Onlarla TFF arasında bir iletişim olmuş ama orta yolda bir buluşma gerçekleşmemiş. Kulüpler olarak ortak görüş sunma fikri geldi. Cuma gününe kadar görüşleri alıp sunacağız. Hangi açıdan bakarsanız bakın mağdur olanlar ve fayda sağlayanlar var. İki tarafın da çok kuvvetli argümanları var. THY Avrupa Ligi ile karşılaştırılıyor ama aynı şey değil. Basketbolda beraberlik yok ve 5 kişiyle oynanan bir spor. Doğru bir karşılaştırma değil. Geçmiş ictihatlar var. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasıyla ilgili bir görüş var ama UEFA, kendi turnuvaları ile ilgili görüş verebilir, yerel federasyonlar da yerel rekabet ortamıyla ilgili görüş verebilir. Bu konuda arzu ettiği sonuç çıkmayınca UEFA'ya gidecek kulüplerimiz olabilir. Bunu da doğal karşılıyoruz. Ancak bu herkes için her gün, sık sık karşılaşılan bir konu olmadığı için ahkam kesmek de mümkün değil."

"Play-off ne kadar gerçekçi, emin değilim"

Koç, basında Süper Lig'de play-off uygulanması gerektiği şeklindeki görüşlerin gerçekçi olmadığını söyledi.

Play-off konusunun çok konuşulmadığını aktaran Koç, "Play-off konusu daha çok basında gündeme geliyor. Burada etraflıca bir tartışması olmadı. Ancak sezonun 3'te 2'si bittiği bir ortamda radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar gerçekçi, emin değilim." şeklide görüş belirtti.

Yabancı oyuncu kuralı

Başkan Ali Koç, yeni yabancı oyuncu kuralının 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk açıklanması gerektiğini söyledi.

TFF ile 17 Nisan'da yabancı oyuncu kuralı ve Spor Yasası'nın da görüşüleceği toplantı düzenleyeceklerini aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Arzumuz, son transfer penceresinde bu konunun netliğe kavuşturulması, 5 yıl boyunca uygulanması. Biz de ona göre hem devre arası hem de yaz için planlamamızı yapalım. Ancak hem deprem hem de strateji projesinin çok hızlı ilerlememesi nedeniyle olamadı. Şu an bütün kulüpler, eldeki veya almak istediği oyuncular için gelecek sezonun hazırlıklarını, müzakerelerini, pazarlıklarını yapıyor. Pek çok kulüpte sözleşmesi bitecek, şu anda müzakere edip transfer anlaşması yapabileceğiniz oyuncular var. Görünen önümüzdeki sezon uygulanacak somut bir modelin olmadığı. Ancak bizim acelemiz de yok. Bizim için önemli olan doğrunun yapılması. Bununla ilgili bir çalıştay yaptık, görüşlerimizi TFF'ye ilettik. Bu görüşler çerçevesinde TFF de bir çalışma yaptı. Bu görüşme çerçevesinde 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 yıllık planlamayı kararlaştıracağız."

"Allah sonumuzu hayretsin"

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun zorlu bir döneme girdiğini söyledi.

Kulüplerin mali sıkıntılarının çok büyük olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günlük konularımızla beraber hepimizin derin, yapısal problemlerimiz ve çözülemeyecek finansal sıkıntılarımız mevcut. Geldiğimiz nokta itibarıyla 1 veya 2 kulüp gemiyi yüzdürüyor. Başta büyük kulüpler olmak üzere hepimizin çok büyük sıkıntısı var. Büyük kulüpler, 4 sene önce 40-45 milyon dolar alırken şimdi 10-12 milyon doları konuşuyoruz. Anadolu'daki takımlar için 10-12 milyondan, 4-6 milyon doları konuşuyor. Bu rakamlarla bu işler dönmez. Zamana oynuyoruz ama Türk futbolu, bu sorunun çözülemeyeceğiyle yüzleşmek zorunda. Bunun üstüne salgın, vergi artışı gibi olumsuzluklar üst üste geldi. Buna yokmuş gibi davranıp ya da 'Var ama bu işin içinden çıkarız.' demek çok gerçekçi bir yaklaşım değil. 2018'de 'Türk futbolunda deniz bitti.' demiştim. Şu an çok daha kötü durumdayız. Tünelin dışında bırakın parlak ışığı, mum ışığı bile görmede zorlanıyorum. Herhalde biraz daha bıçak kemiğe dayandıktan sonra bütün paydaşlar olarak oturup başka ülkelerin kendi futbol sektörünü nasıl kurtardığını görüp, tekerleği yeniden icat etmeden bu işin içinden hep beraber çıkmamız gerekiyor. Şu an kritik bir döneme giriyoruz. Hakemlerimizin performansı da önemli. Yoğun bir dönem olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinden önce ligimizi bitirmemiz gerekiyor. Seçim haftasında hafta sonunda da maç oynanmayacak. Hafta içindeki maç sayısı artacak. Sakatlıklar artıyor. Enteresan bir döneme giriyoruz. Allah sonumuzu hayretsin."