Kosova Milli Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Kosova asıllı Prizrenli Vedat Muriç'in 90 dakika sahada kalması ve mücadeleyi 1 golle tamamlaması, memleketi Prizren'de gece geç saatlere kadar kutlandı. Kosova'nın deplasmanda Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etmesi sonrası, Prizrenli vatandaşlar araçlarla ve Kosova ile Arnavutluk bayraklarıyla merkez sokaklarda tur atıp korna çaldılar. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Prizren'de vatandaşlar da ellerine Kosova ile Arnavutluk bayraklarını alıp kutlamalara katıldılar. Kosova polisi herhangi bir taşkınlığın çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı.