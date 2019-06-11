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Kosova Milli Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

EURO 2020 Elemelerinde A Grubu'nda yer alan Kosova, deplasmanda Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etmesi Kosova'da coşkuyla kutlandı.

Kosova Milli Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

EURO 2020 Elemelerinde A Grubu'nda yer alan Kosova, deplasmanda Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etmesi Kosova'da coşkuyla kutlandı.

11 Haziran 2019 Salı 11:44
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Kosova Milli Takımı'nın galibiyeti coşkuyla kutlandı

Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Kosova asıllı Prizrenli Vedat Muriç'in 90 dakika sahada kalması ve mücadeleyi 1 golle tamamlaması, memleketi Prizren'de gece geç saatlere kadar kutlandı. Kosova'nın deplasmanda Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etmesi sonrası, Prizrenli vatandaşlar araçlarla ve Kosova ile Arnavutluk bayraklarıyla merkez sokaklarda tur atıp korna çaldılar. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu Prizren'de vatandaşlar da ellerine Kosova ile Arnavutluk bayraklarını alıp kutlamalara katıldılar. Kosova polisi herhangi bir taşkınlığın çıkmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kosova Milli TakımıGalibiyetCoşku
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