Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.539,60
ALTIN
1.116,79
DOLAR
18,75
STERLİN
22,63
EURO
19,95
Munzur Üniversitesi Akademik Personel alacak
Munzur Üniversitesi Akademik Personel...
TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak
TBMM Başkanlığı 47 yasama...
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi kiraya verecek
Sarıyer Belediyesi İstinye'deki tesisi...
67 konut ve 51 iş yeri satışa çıkıyor
67 konut ve 51...
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı alınacak
350 Vergi Müfettiş Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konyaspor - Sivasspor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 22:16
Konyaspor - Sivasspor: 2-2

11’inci dakikada Amilton’un ortasında topa yükselen Diouf’un kafa vuruşu kalecide kaldı.

20’inci dakikada Hadziahmetovic’in ara pasıyla ceza alanı sol çaprazına sokulan Michalak’ın şutu üstten auta çıktı.

21’inci dakikada Diouf’un ara pasıyla ceza alanına giren Muhammet Demir’in şutu ağlarla buluştu: 1-0.

32’nci dakikada Calvo’nun ceza alanı içindeki müdahalesiyle N’jie yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi.

33’üncü dakikada topun başına gelen Gradel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

54’üncü dakikada ceza alanına gönderilen topa Robin Yalçın’ın elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

56’ncı dakikada topun başına geçen Hadziahmetovic’in penaltı atışı ağlarla buluştu: 2-1.

71’inci dakikada ceza alanı yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Endri Çekiçi’nin şutunu kaleci güçlükle uzaklaştırdı.

79’uncu dakikada Alaaddin’in sağ çaprazdan ara pasında topa gelişine vuran Charisis’in şutu ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolKonyasporSivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-1
Galatasaray - MKE Ankaragücü: 2-1
Başkan Böcek: Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım
Başkan Böcek: Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım
Şenol Güneş: Bırakın yakamızı, biz işimizi yapacağız
Şenol Güneş: Bırakın yakamızı, biz işimizi yapacağız
Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2
Antalyaspor - Fenerbahçe: 1-2
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Premier Lig ekiplerinin Dumfries yarışı
Premier Lig ekiplerinin Dumfries yarışı
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarını istedi
Sivasspor, Galatasaray maçının tekrarını istedi
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Giresunspor’a 5 eksikle hazırlanıyor
Trabzonspor, Giresunspor’a 5 eksikle hazırlanıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi