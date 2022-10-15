Konyaspor - Gaziantep FK: 0-1

24’üncü dakikada Guilherme’nin sağ taraftan kullandığı korner atışında, topu önünde bulan Adil’in şutu kaleciden döndü. Dönen topa düzgün vuran Muhammet’in şutunu savunma uzaklaştırırken, topa gelişine vuran Soner’in şutu auta gitti.

27’inci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Endri’nin şutunu kaleci kornere çeldi.

32’inci dakikada Hadziahmetovic’in derinlemesine ara pasına hareketlenen Michalak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu aşırtmak isteyen Michalak kalecii Günay’a faul yaptı.

35’inci dakikasında Sagal’ın ceza sahası içinde Michalak’a müdahalesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

37’inci dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Guilherme’nin penaltı atışını kaleci Güven kurtardı.

49’uncu dakikada savunmadan uzaklaşan topu önünde bulan Bytyqi’nin ceza alanı dışından şutu ağlarla buluştu. VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesi elle oynama tespit edilerek gol iptal edildi.

85’inci dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Maxim’in ortasında defanstan seken topu takip eden Arda topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

Karşılaşma Gaziantep FK’nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

FUTBOLCULAR SAHAYA BARETLE ÇIKTI

Konyaspor ve Gaziantep FK mücadelesi öncesinde futbolcular ile hakemler, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri unutmadı. İki takım futbolcuları ve hakemler, sahaya; "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart ve baretle çıktı.