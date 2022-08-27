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Konyaspor-Fenerbahçe maçına yoğun ilgi

27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:42
Konyaspor-Fenerbahçe maçına yoğun ilgi

ESKİŞEHİR’de oynanacak olan Konyaspor-Fenerbahçe maçı için satışa çıkarılan 30 bin 800 biletten 26 bin 500’ünün satıldığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'in 3’üncü haftasında Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin yetersiz olması nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Pazartesi akşam 19.30’da başlayacak olan karşılaşması öncesince 1623’ü deplasman tribünü olmak üzere 30 bin 800 adet bile satışa çıkarıldı. Kısa sürede büyük ilgi gören biletlerden 26 bin 500’ünün satıldığı belirtildi. Maç biletleri misafir tribün için 34, ev sahibi tribünleri için ise 42 liradan satılırken, Fenerbahçeliler deplasman tribünü biletlerinin tamamını aldı.

Konyaspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zeminin yetersiz olması nedeniyle golsüz berabere kaldığı Başakşehir karşılaşmasını da Eskişehir’de oynamıştı.

DHA

Son Güncelleme: 27.08.2022 15:49
Anahtar Kelimeler:
KonyasporFenerbahçe Maçı
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