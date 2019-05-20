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Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile Konya'da oynayacağı maçın biletleri tamamen satıldı.

Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, Fransa ile Konya'da oynayacağı maçın biletleri tamamen satıldı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 13:19
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Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi

KONYA - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 3'üncü maçını Fransa ile 8 Haziran günü Konya'da oynayacak. 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak maçın biletleri geçen Cumartesi günü satışa sunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada maçın biletlerinin tükendiğini belirtti. Yapılan açıklamada, ''A Milli Takımımızın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçının biletleri tükendi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 8 Haziran 2019 Cumartesi günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konya halkı olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür ederiz.'' denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye A Milli Futbol TakımıMilli MaçKonya
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