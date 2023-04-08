Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.924,64
ALTIN
1.242,19
DOLAR
19,24
STERLİN
24,02
EURO
21,01
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Konya'da beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 1-1 bitti.

08 Nisan 2023 Cumartesi 01:15
2 Okunma
Konya'da beraberlik
Konya

24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un bekletmeden vuruşunda kaleci Leite, topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

44. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Wright'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

45+1. dakikada topla hareketlenen Wright'ın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un üzerinden atladığı topu önünde bulan Çekiçi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

90+9. dakikada Muric'in sağ kanattan ortasında Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ArabamcomKonyasporSüperTotoSüperLigFraportTAVAntalyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Abdülkerim Bardakcı'nın sol arka alt adale grubunda zorlanma tespit edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Teknik direktör Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı
Teknik direktör Arsene Wenger'den depremzedeler için yardım çağrısı
Altıntop: Genç futbolcu kardeşlerimizi futbolun merkezine koymamız gerekir
Altıntop: Genç futbolcu kardeşlerimizi futbolun merkezine koymamız gerekir
Doğa sporlarında gençler için yeni bir alan: Peyk Serüven
Doğa sporlarında gençler için yeni bir alan: Peyk Serüven
NBA'de Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
NBA'de Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland Cavaliers kazandı
Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Özel harekat polisi, Vanlı gençlerle Kick Boks Dünya Kupası'na hazırlanıyor
MKE Ankaragücü'nde kupa galibiyeti, İstanbulspor maçı öncesi moralleri yükseltti
MKE Ankaragücü'nde kupa galibiyeti, İstanbulspor maçı öncesi moralleri yükseltti
Kasımpaşa Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak
Kasımpaşa Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi