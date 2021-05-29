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Kocaelispor'un kutlama sevincinde talihsiz kaza

Kocaelispor kafilesi kentte meşaleler eşliğinde karşılanırken, D- 100 karayolu üzerinde üstü açık otobüste seyir halinde taraftarları selamlayan Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı, aracın üst geçidin altından geçtiği sırada üst geçide takılarak takım otobüsünden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Avcı, tedaviye alındı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Bahri Can Avcı’nın otobüsten yere düşmesi ve ayağa kalkması görüntülendi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:58
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Kocaelispor'un kutlama sevincinde talihsiz kaza

KULÜPTEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLANDI

Yaşanan olayın ardından resmi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayınlayan Kocaelispor Kulübü şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Bahri Can Avcı, şampiyonluk turu atarken talihsiz şekilde üstü açık otobüsten düşmüştür. Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı."

BİNLERCE KİŞİ MEŞALELERLE KARŞILADI

Yaşanan kazanın ardından İzmit kent merkezinde bulunan Milli İrade Meydanı’na gelen takımı binlerce Kocaelispor taraftarı meşaleler eşliğinde karşıladı. Bir süre burada taraftarlarla beraber marşlar söyleyen takım, daha sonra alandan ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaelisporBahri Can AvcıKutlamaKaza
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