Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.505,34
ALTIN
1.128,82
DOLAR
18,84
STERLİN
22,72
EURO
20,12
Teknik Eleman Alım İlanı
Teknik Eleman Alım İlanı
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Destek Personeli alacak
Bursa Teknik Üniversitesi 4/B...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 57 Akademik Personel alıyor
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

KKTC voleybol takımı cenazeleri KKTC'ye getirildi

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 12 kişinin cenazesi ülkeye getirildi.

12 Şubat 2023 Pazar 18:44
KKTC voleybol takımı cenazeleri KKTC'ye getirildi

Ankara (AA)

Adıyaman'dan ülkeye getirilen 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 3 veli olmak üzere 12 kişinin cenazesini, Ercan Havalimanı'nda aileleri, arkadaşları ve sevenleri karşıladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlerin bugün defnedileceği bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 12 kişi için devlet töreni düzenlendi.

Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesi, meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel'in yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı.

Kafilede, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KKTC Voleybol TakımıKKTC Cenaze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK ligden çekildi
Gaziantep FK ligden çekildi
Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı
Novak Djokovic'ten depremzedeler için destek mesajı
Yeni Malatyaspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor ligden çekildi
NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi
NBA'de 3 takımlı takasta Lakers, Russell Westbrook'u Jazz'a gönderdi
FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı
FIFA Başkanı Infantino'dan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için taziye mesajı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, deprem fırsatçılarına tepki gösterdi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, deprem fırsatçılarına tepki gösterdi
Futbolda bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ertelendi
Futbolda bugün ve 8 Şubat Çarşamba günü oynanacak müsabakalar ertelendi
Lider Galatasaray rakip tanımıyor
Lider Galatasaray rakip tanımıyor
Milli tenisçi Berfu Cengiz'in ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi
Milli tenisçi Berfu Cengiz'in ikinci şampiyonluğu çiftlerde geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi