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Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er meydanı' Elmalı'da

Ata sporu güreşte 'Türkün ilk er meydanı' olarak gösterilen Elmalı'da bu yıl 667'ncisi düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de yapılacak. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile Elmalı'da 6 kez üst üste başpehlivanlığı kazanarak rekor kıran Orhan Okulu'nun da er meydanına çıkacağı güreşler, Kırkpınar'ın rövanşı niteliği taşıyacak.

Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er meydanı' Elmalı'da

Ata sporu güreşte 'Türkün ilk er meydanı' olarak gösterilen Elmalı'da bu yıl 667'ncisi düzenlenen Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de yapılacak. Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile Elmalı'da 6 kez üst üste başpehlivanlığı kazanarak rekor kıran Orhan Okulu'nun da er meydanına çıkacağı güreşler, Kırkpınar'ın rövanşı niteliği taşıyacak.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:34
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Kırkpınar'ın rövanşı, 'Türkün ilk er meydanı' Elmalı'da

ANTALYA - Antalya'da 667'ncisi düzenlenen ve 'Türkün ilk er meydanı' olarak gösterilen Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek. Başpehlivanların 1352 yılından beri kispet giydiği güreşlerde, aralarında Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail ve Turan Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil'in de yer aldığı başpehlivanlar mücadele edecek.

ELMALI'DA REKOR ORHAN OKULU'NUN

Yağlı güreşin yaşayan efsanesi olarak adlandırılan Ahmet Taşçı, 1989, 1990, 1991, 1992 ve 1993 yıllarında Elmalı başpehlivanı olarak rekor kırdı. Orhan Okulu da son 6 yılda bu organizasyonda başpehlivanlığı kimseye kaptırmadı. Okulu, geçen yılki başarısıyla Elmalı Yağlı Güreşleri'nde 5 yıl üst üste başpehlivanlığı kazanan Taşçı'nın rekorunu geliştirerek, yeni rekorun sahibi oldu. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde gözler bu yılın Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun üzerinde olacak. Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, iki başpehlivanın karşılaşması halinde güreşseverler Kırkpınar'ın rövanşı niteliğinde mücadele izleyecek.

FESTİVAL BİR HAFTA SÜRECEK

Elmalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Durmuş Altan, Elmalı Yağlı Güreşleri'nin, Türk tarihinin en eski, ilk er meydanı olduğunu belirtti. Tarihi güreşlerin yapılacağı Elmalı'da hazırlıklara devam edildiğini dile getiren Altan, festival çarşısı kurulacağını ve etkinliklerde her yıl yapıldığı gibi temsili yörük göçü şenliğini düzenleneceğini söyledi.

YÖRÜK GÖÇÜ VE KONSER

Etkinlikler hakkında bilgi veren Altan, şöyle konuştu:

"Elmalı Yağlı Güreşleri Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 1 Eylül'de festival çarşısı kurulacak. Panayır alanında yöresel ürünler, eğlence, satış alanları yer alacak. 4 Eylül'de yörük göçüyle start verilecek. Yörük göçünün akşamında yaren gecesi yapılacak. 5-6-7 Eylül akşamı konserler ve müzik dinletileri yer alacak. 6-7-8 Eylül'de güreşler yapılacak. 8 Eylül'deki finallerde başpehlivan belli olacak."

70 BAŞPEHLİVAN

Altan, geçen yıl yapılan güreşlerde İsmail Balaban ile Orhan Okulu'nun yağmurlu havada 2 saat 5 dakika süren mücadelesini anımsattı. Altan, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde heyecanı yüksek karşılaşmalar yapıldığını anlattı. 70 civarında başpehlivanın er meydanına çıkmasının planlandığını belirten Altan, "Elmalı'da, Kırkpınar'da er meydanına çıkan başpehlivanlar da güreşe katılacak. Alt boylarla tahmini 1500 pehlivan er meydanında güreşecek" dedi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER VE İMAMOĞLU KATILACAK

Altan, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün daveti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da güreşleri izlemek için Elmalı'ya gelmesinin beklendiğini söyledi.

DHA

Son Güncelleme: 02.08.2019 05:37
Anahtar Kelimeler:
Türkün Ilk Er MeydanıElmalıKırkpınarın RövanşıAta Sporu Güreşt
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