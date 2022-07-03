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Kırkpınar'da, ihalede 4 milyon 22 bin lira veren Selim 14'üncü kez ağa oldu

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03 Temmuz 2022 Pazar 17:05
Kırkpınar'da, ihalede 4 milyon 22 bin lira veren Selim 14'üncü kez ağa oldu

EDİRNE (DHA)

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde daha önce 13 yıl ağalık yapan ve ebedi altın kamer sahibi Seyfettin Selim, 4 milyon 22 bin liraya temsili koçu alarak gelecek yıl yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de ağası oldu.

Tarihi Kırkpınan Yağlı Güreşleri'nde bugün Er Meydanı'nda Kırkpınar Ağalığı için ihale düzenlendi. İhaleye bugüne kadar Kırkpınar'da 13 yıl ağalık yapan ve altın kemerin ebedi sahibi iş insanı Seyfettin Selim ile İlhan Tüdeş katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ı temel direğinin ağalık olduğunu belirterek, "Bu bütün ağalıklar onur ve şeref demektir. Ağalar Türk'ün ata sporuna hizmet etmişlerdir. 2023 yılı Kırkpınar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yapılacaktır. Bu nedenle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ağalık çok kıymetli, çok özel ve çok onurludur. Ağalık ihalesini 2 milyon 23 bin liradan açıyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kırkpınar AğasıSeyfettin Selim
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