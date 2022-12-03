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Kırkpınar başpehlivanına 1 milyon lira ödül verilecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyetin 100’üncü yılında 7-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek 662’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olacak güreşçiye 1 milyon lira ödül verileceğini bildirdi.

03 Aralık 2022 Cumartesi 18:14
Kırkpınar başpehlivanına 1 milyon lira ödül verilecek

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunca Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Yağlı Güreş Çalıştayı’na katıldı. Çalıştaya, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş düzenleyen belediyelerin başkanları, başpehlivanlar, hakemler ve cazgırlar katıldı. Recep Gürkan, federasyonun yağlı güreşe önemli desteklerde bulunacağına inandığını ve bu yöndeki çalışmalara destek vereceklerini söyledi. Zembili eline alan herkesin yağlı güreşlere katılmaması gerektiğini belirten Gürkan, bunun maliyetleri artırıp dereceye giren pehlivanlara verilen ödülleri de etkilediğini kaydetti. Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni düzenleyen belediye başkanı olarak başpehlivana 50 ya da 100 bin lira ödül vermeyi onuruna yediremediğini ve bunun giderlerden kaynaklandığını belirterek, “Niçin böyle yapıyoruz? Çünkü oraya gelene kadar sadece 2022’de pehlivan konaklama giderlerine ben 1,5 milyon lira para ödedim. Yolluk ve harcırahlarına da yaklaşık o kadar ödedim, başpehlivana verilecek ödül ve para kalmadı. İbrahim başkanım 2023’te gerekli planlamaları yaparak 2024’ten itibaren bu kuralların uygulanmaya başlayacağını söyledi. Bunu çok yararlı, başarılı ve saygıdeğer bir çalışma olarak görüyorum. Yıllardır kurulmasını arzu ettiğimiz, çaba gösterdiğimiz federasyonumuz yeni kuruldu ve ilk çalışması da bu anlamda oldu. 2023 Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin bize emaneti olan bu kutsal vatanda, bayrağımızın gölgesinde kutlayacağımız 100’üncü yıl. Muhteşem bir yüzyıl. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin başpehlivanına Edirne Belediyesi olarak 1 milyon lira başpehlivanlık ödülü vereceğiz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirne Belediye BaşkanıRecep GürkanKırkpınarPehlivanGüreşYağlı Güreş
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