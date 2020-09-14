Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1110
ALTIN
469.005
DOLAR
7.4680
STERLİN
9.6653
EURO
8.8650
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava...
Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı
Altın Portakal'da iki farklı afiş;...
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Bursaspor bir kez daha sezona...
8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi
8 ayda 235 bin trafik...
Kenan Karaman için istenilen bonservis 5 milyon Euro
Kenan Karaman için istenilen bonservis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kenan Karaman için istenilen bonservis 5 milyon Euro

Alman ekibi Fortuna Düsseldorf, Kenan Karaman'ı bırakmak istemiyor.

14 Eylül 2020 Pazartesi 11:33
5 Okunma
Kenan Karaman için istenilen bonservis 5 milyon Euro

İSTANBUL - 2 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan ancak Ağustos ayıyla birlikte bu ödemenin süresi dolan Karaman için Düsseldorf, 5 milyon Euro bonservis talep ediyor. Kulübüyle ise 1 yıl sözleşmesi kalan, Ocak ayında da istediği kulüple ön protokol imzalayabilecek olan Karaman, 9 ay sonra bonservissiz ayrılabilecek. Kulübünden ayrılık için anlayış bekleyen Karaman'a olumlu bir geri dönüş yapmayan Düsseldorf ile anlaşma sağlanması durumunda Kenan Karaman, Ocak ayında Süper Lig'den gelecek telifleri değerlendirerek bonservissiz transfer olacak.

BAŞAKŞEHİR KENAN KARAMAN'I İSTİYOR

Ligi şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Başakşehir'in milli oyuncu ile temasa geçtiği ancak yüksek bonservis bedeli nedeniyle geri adım attığı öğrenildi. Uygun bir bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa Başakşehir, milli oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Alman Ekibi Fortuna DüsseldorfKenan KaramanBaşakşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu
TFF, 3 hakemin Covid-19 testi pozitif
TFF, 3 hakemin Covid-19 testi pozitif
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yeni sezon mesajı
Oghenekaro Etebo: Mutluyum
Oghenekaro Etebo: Mutluyum
Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor: 3-1
Fenerbahçe HDI Sigorta - Arkas Spor: 3-1
Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz
Avrupa hedefini yakalayacak bir Antalyaspor olmak istiyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans