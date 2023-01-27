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Kayserispor'da hedef Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, bu sezon asıl motivasyonlarının Ziraat Türkiye Kupası olduğunu, burada finale çıkıp kupayı almayı hedeflediklerini belirtti.

27 Ocak 2023 Cuma 15:10
Kayserispor'da hedef Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu

KAYSERİ - Koç, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleştiklerini anımsatarak, geçtiğimiz sezon olduğu gibi sarı-lacivertli takımı İstanbul'da yenerek yarı finale yükselmek istediklerini kaydetti.

Kayserispor'un iyi bir futbol oynadığını ve her maçta takımlarına güvendiklerini aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen yıl final oynamış bir takım olarak, finalin altında kalacak her eleme bizim için bir başarı olmayacaktır. Bizin için başarı, final oynayıp kupayı almak olacaktır. Kupada Fenerbahçe rakibimiz oldu. Büyük bir camia. Gerçekten zor bir deplasman. Fenerbahçe'nin kadro derinliği ve taraftar desteğini düşünecek olursak bizim için zor bir maç olacak. Geçtiğimiz yıl yine Fenerbahçe ile elemede eşleşmiş ve son dakikalarda Ramazan Civelek'in attığı golle kazanıp üst tura çıkmıştık. Bu yıl da aynı motivasyonla İstanbul'a gideceğiz. Amacımız, Fenerbahçe'yi elemek ve bir üst tura çıkmak. Finale kadar da burada mücadele etmek istiyoruz. Çünkü Kayserispor'un ligdeki yeri rahat, düşme gibi bir kaygımız yok. Şampiyon olabilecek bir puan avantajımız yok. Bu yüzden büyük motivasyonumuz kupada. Umarım kupada final oynar, kupayı alırız."

"Onur Bulut'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un ilgisi var"

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Onur Bulut ile görüşmelerin devam ettiğini, kulüp olarak tekliflerini ilettiklerini belirten Koç, "Onur Bulut yıl sonuna kadar sözleşmeli futbolcumuz. Kendisine sözleşme uzatmak için bir teklifte bulunduk. Onun da bir teklifi var. Önümüzdeki yılarda denk bütçe oluşturmak açısından futbolculara vereceğimiz ücretleri belirledik. Bu tavanın üzerine de çıkmayı istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, resmi bir teklif gelmese de Onur Bulut'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Eyüpspor'un ilgisinin olduğunu bildiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu ödemeleri artık mevcut kurla kulüplerin işini görmüyor. Ekonomik manada bir darboğazda olduğunu bütün kulüpler anlatıyor. Belirlediğimiz tavanın üzerindeki anlaşmalara maalesef 'evet' diyemiyoruz. Bu yüzde halen Onur'la anlaşmış değiliz. Sezon sonuna kadar Onur futbolcumuz. Eğer devre arasında beklediğimiz ölçüde bir teklifi onaylarsak kendisini uğurlar yeni takımında başarılar dileriz. Bunun aksi bir durumda çok problem yok. Onur yıl sonuna kadar futbolcumuzdur. Onu kadroda görmek bizim için büyük bir kazanım. Başkanlar düzeyindeki sohbetler sırasında Eyüpspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Onur Bulut'la ilgilendiğini söyleyebilirim. Ama bunlar hiçbir şekilde kulübe gelen resmi bir teklif değil."

AA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporZiraat Türkiye Kupası
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