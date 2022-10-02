Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alacak
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 8 Öğretim Elemanı alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler" dedi.

02 Ekim 2022 Pazar 11:30
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

KAYSERİ (DHA) 

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Trabzonspor’a 2-1’lik sonuçla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Penaltı sonrası maçın seyrinin değiştiğini belirten Gözbaşı, “Zorlama bir penaltı ile maçın seyri değişti. 3-4 senedir Trabzonspor maçına verilmeyen bir ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Herhalde hakem kendini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Ama bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Maç zorla bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler” diye konuştu.

ASBAŞKAN ALİ ÇAMLI: KAYSERİSPOR’UN HAKKI GASP EDİLMİŞTİR

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ise “Kayserispor büyük bir özveri ile buraya geliyor ama maalesef yanlış bir düdük çalındı. Bence penaltıdan önce faul vardı ama hakem direkt penaltı çaldı. Galatasaray maçında yanlış sarı karta nasıl cezalar veriliyorsa bugün de bu maçın hakemleri değerlendirilmeli. Bir hakem 4 sene sonra Trabzonspor maçına veriliyorsa ve bu bizim maçımız ise onu da TFF kendi değerlendirecek. Ben Ümit Öztürk’ün asla art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama baskı altında kaldığını hepimiz gördük. Bugün bu kadar güzel oyun oynayan Kayserspor’un hakkı gasp edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayserisporBerna GözbaşıTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filenin Sultanları, 2. tura yükseldi
Filenin Sultanları, 2. tura yükseldi
Rakibe şans vermedik
Rakibe şans vermedik
Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek
Futbolun şöhretlerinden amatörlere destek
Galatasaraylı oyunculara 'Adana tostu' ikram edildi
Galatasaraylı oyunculara 'Adana tostu' ikram edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır  
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır  
Şahika Ercümen, Türkiye rekoru kırdı
Şahika Ercümen, Türkiye rekoru kırdı
Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde
Sivasspor, Hatay maçında ilk galibiyet peşinde
9. Eker I Run Koşusu'na rekor katılım
9. Eker I Run Koşusu'na rekor katılım
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول