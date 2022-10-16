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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Galibiyet moral oldu

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bu galibiyet moral oldu" dedi.

16 Ekim 2022 Pazar 13:20
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Galibiyet moral oldu

KAYSERİ (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Yukatel Kayserispor sahasında Galatasaray’ı 2-1’lik sonuçla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, açıklamalarda bulundu. 

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada vefat edenlere başsağlığı dileyen Berna Gözbaşı, “Ülkemizin bu tür kazaları yaşamamasını temenni ediyorum. Bu maç bizim yerimizi belli edecek dönüm noktasından biriydi. Tüm takımımızı bu oyunu kurgulayan teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Galibiyetimizi tüm şehrimiz adına kutluyorum. Bu galibiyet moral oldu. Biz de iç sahada hiç yenilmiyorduk. Bir önceki iç saha maçında kaza yaşadık. İç sahada yenilmeme adına ülkemizin önemli takımlarından Galatasaray’a yendik. Bütün Anadolu takımlarında olduğu gibi zorluklar yaşıyoruz. Bu zorluklara ve imkansızlıklara rağmen bu mücadeleyi bırakmayan Çağdaş hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum. Taraftarımız muhteşemdi. Stadımızın ve taraftarımızın enerjisi takıma yansıdı. İnşallah her maç çıkışı bu sevinci yaşarız” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayserispor BaşkanıBerna Gözbaşı
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