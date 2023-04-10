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Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 19:32
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Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı
Kayseri

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

10. dakikada Emrah Başsan'ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Thiam'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Mensah'ın hatalı pasında araya giren Sekidika, topu penaltı noktası civarındaki Umut Nayir'e doğru gönderdi. Gelişine vuruş yapmak isteyen Umut Nayir'in topu ıskalaması üzerine savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Ümraniyespor ceza alanında hava topuna yükselmek isteyen Thiam, Serkan Göksu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve penaltı kararı verdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 1-0.

45+2. dakikada Ümraniyespor skora denge getirdi. Konuk ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışını Kartal Kayra Yılmaz kullandı. Ceza alanında Epureanu'nun kafayla vurduğu ve savunmadan seken topu kaleci Bilal Bayazıt çizgi üzerinden çeldi. Dönen topu iyi takip eden Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yaptı. Penaltı noktası civarında iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

53. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Emrah Başsan, arka direğe doğru ortasını yaptı. Bu bölümdeki Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-1.

68. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Geraldo'nun pasında Avounou'nun kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta çıktı.

90+9. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hosseini'nin uzun mesafeli pasında savunmanın arkasına koşu yapan İlhan Parlak, ceza sahası içinde topu kontrol etti. İlhan Parlak'ın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Mane, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 3-1.

Kayserispor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
YukatelKayserisporSüperTotoSüperLigHangiKrediÜmraniyespor
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