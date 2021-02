Kayseri'de Hatice Doğan, amatör ligin ilk kadın başkanı oldu

KAYSERİ - Kayseri’de 3 çocuk annesi iş kadını Hatice Doğan, Süper Amatör Küme’de yer alan Gültepespor’un başkanı oldu. Kayseri’de ilk kez bir kadın, Süper Amatör Küme’de başkanlık yapacak. Göreve gelme sürecini anlatan Doğan, "Başlarda böyle bir niyetim yoktu. Malumunuz kadınlar olarak ‘insanlar ne der’ diye düşünürüz. Spor konusuna gelecek olursak, benim de oğlum var. O da futbolu seviyordu. Kendisi için çok emek vermiştim. O da lisanslı olarak futbol oynadı ve kalecilik yaptı. Başkan olmamdaki amacım çocuklarımıza yardımcı olmak" diye konuştu.



"ÇOCUKLAR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Aynı kulüpte geçmişte eşinin de başkanlık yaptığını kaydeden Hatice Doğan, "Amatör sahalara alışkınız. Amatör futbol sevgisi temelden var. Eşim, Gültepespor Kulübü kurucularından Metin Doğan’dır. Önceden maçlara gelip gidiyorduk. Daha sonra eşimin rahatsızlığından dolayı çok fazla takip edemez olduk. Pandemi nedeniyle birçok şeyde olduğu gibi amatör futbol da durmuş. Kulüp de çok güzel yerlere gelmiş. Ben de ‘elimizden geleni yapalım’ dedim. Bir anne gibi sokaktaki ve kulüpteki çocuklar için elimden geleni yapacağım. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben şu an yarıya geldim bile, bundan sonra Allah’ın izni ile her şey çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.



"BERNA GÖZBAŞI BAŞIMIZIN TACI"



Spor Toto Süper Lig tarihinin ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı ile gurur duyduklarını vurgulayan Hatice Doğan, "Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı başımızın tacı. Kadın olarak bir tabuyu yıktı. Ona saygı duyuyorum. Her kadının da cesaret edeceği bir şey değil. Hedefimiz kulübü iyi yerlere getirmek, şampiyonluk. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Yapacağım dersem yanlış olur; birlik beraberlik içinde yapacağız" dedi.