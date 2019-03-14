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Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 sezonu Kayaklı Koşu Ligi zorlu ve uzun soluklu bir yarışma maratonunun ardından Erzurum'da yapılan finallerin ardından sona erdi. Kayaklı Koşu Ligi'nde bu sezon hem iller bazında hem de sporcu sayısı bazında rekor katılım gerçekleşti.

Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu

Türkiye Kayak Federasyonu 2019 sezonu Kayaklı Koşu Ligi zorlu ve uzun soluklu bir yarışma maratonunun ardından Erzurum'da yapılan finallerin ardından sona erdi. Kayaklı Koşu Ligi'nde bu sezon hem iller bazında hem de sporcu sayısı bazında rekor katılım gerçekleşti.

14 Mart 2019 Perşembe 11:19
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Kayaklı Koşuda Türkiye Şampiyonu Bolu

ANKARA - 20 ilden yaklaşık 500 sporcu dört ayaktan oluşan Kayaklı Koşu Ligi'nde mücadele etti. Mücadeleler sonrasında Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde gerçekleşen finaller sonrasında ligde toplam puana göre Bolu ili Türkiye Şampiyonluğunu elde etti. Bolu'nun ardından Muş Türkiye ikinciliğini, Hakkari ise Türkiye üçüncülüğünü kazandı. 

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, kayaklı koşuda mücadele eden tüm sporcu, antrenör ve kulüplere teşekkür ederek şunları söyledİ: "Güzel bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayaklı koşuda rekor sporcu katılımları ve kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir sezon geçirdik. Tüm yarışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca dereceye giren sporcu ve kulüplerimizi tebrik ediyorum"

BİR SEZONDA NELER YAŞANDI?

Ligin açılış yarışmaları Bitlis'te gerçekleşti. Burada yapılan yarışmalarda 500 sporcu Kayaklı Koşu Ligi'ne girebilmek için eleme yarışmalarına katıldı. Bitlis'te yapılan yarışmalardan sonra Bolu'da 1. Etap yarışmaları düzenlendi. Bolu'da 19 ilden 270 sporcu etap yarışmalarına katıldı. Bolu sonrası 2. Etap Yarışmaları Ardahan'da gerçekleşti. Ardahan'da ilk kez düzenlenen yarışmalara 19 ilden 270 sporcu ligin üst sıralarında yer alabilmek için katıldı. Son etap olan Türkiye Şampiyonası Erzurum'da yapıldı. 19 ilden 260 sporcunun katılımı ile gerçekleşen final etabı büyük bir çekişmeye sahne oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kayaklı KoşuTürkiye ŞampiyonuBolu
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