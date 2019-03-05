Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
104721
ALTIN
221.935
DOLAR
5.3696
STERLİN
7.0742
EURO
6.0814
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Hava Kuvvetleri'nde operasyon
Dolar 5.39, euro 6.11 ve sterlin 7.10 lirada
Dolar 5.39, euro 6.11 ve...
8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
8 bin çarşı ve mahalle...
İzmir'de sokak ortasında cinayet
İzmir'de sokak ortasında cinayet
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken...

Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

05 Mart 2019 Salı 09:39
6 Okunma
Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2

Karşılaşmada bordo mavili ekibin gollerini 30 ve 45+2'nci dakikalarda Nwakaeme atarken, ev sahibi Kasımpaşa'nın golleri ise 63'üncü dakikada Perica ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Trezeguet'yle geldi. 

6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Veysel'in ortasında savunmadan seken top Pavelka'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı.

12'nci dakikada orta sahada topla buluşan Trezeguet hızla rakip kaleye gittikten sonra rakibinden sıyrıldı. Plase vuruşunda top az farkla auta gitti.

30'uncu dakikada Trabzonspor öne geçti. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Rodallega ile yaptığı verkaç sonrasında hızla rakip kaleye giden Nwakaeme, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 0-1.

37'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tarkan'ın pasıyla çizgiye inen Veysel içeri çevirdi. Hosseini'ye çarpan top üst direkten oyun alanına geri döndü.

42'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Sadiku ortaladı. Ceza sahası içerisinde Perica'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

45+2'nci dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ekuban pasını sol kanattaki Nwakaeme'ye aktardı. Çalımlarla ceza sahasına giren Nwakaeme, Kasımpaşalı Sa'ya çarpan topu tekrar önünde bularak, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Hafez'in içeri çevirdiği topta Tarkan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

54'üncü dakikada atılan pasla savunma arkasına sarkan Perica'nın vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topta Trabzonspor savunma topu uzaklaştırdı.

63'üncü dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Karim Hafez ortaladı. Ceza sahası içindeki Perica'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

88'inci dakikada Kasımpaşa kazandı. Sağ kanattan Hafez'in kullandığı kornerde top Toure'nin eline çarptı. Hakem Bülent Yıldırım ilk anda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Bülent Yıldırım, penaltı noktasını gösterdi.

90'ıncı dakikada penaltı atışında Trezeguet topu ağlara gönderdi: 2-2.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

MUSTAFA DENİZLİ'YE TEPKİ

Kasımpaşalı taraftarlar, teknik direktör Mustafa Denizli'ye tepki gösterdi. İlk yarının bitiş düdüğüyle Kasımpaşalı taraftarlar 'Denizli İstifa' diye tempo tuttu. Tecrübeli teknik adam soyuma odası tüneline girene kadar tezahüratlar devam etti. Kasımpaşalı taraftarlar ikinci yarının başında da 'Mustafa Denizli, rezil ettin sen bizi' diye uzun süre tempo tuttu.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Mustafa Emre Eyisoy, Asım Yusuf Öz

KASIMPAŞA: Scuffet -  Veysel (Dk. 46 Hafez), Sadiku, Ben Youssef, Veigneau, Sa (Dk. 81 Khalili), Pavelka, Tarkan, Trezeguet, İlhan Depe (Dk. 46 Hajradinovic), Perica

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Toure, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Amiri), Sosa, Ekuban, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega

GOLLER: Dk. 63 Perica, Dk. 90 (P) Trezeguet (Kasımpaşa) - Dk. 30 - Dk. 45+2 Nwakaeme (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Veysel, Sadiku, Sa (Kasımpaşa) - Yusuf Yazıcı, Novak (Trabzonspor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı
Mustafa Denizli'nin durumu iyi
Mustafa Denizli'nin durumu iyi
Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: 3-1
Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi
Amed Sportif kaptanı Mansur Çalar, ifade verdi
Orhun Ene: Süreyi ve enerjiyi iyi paylaştırdık
Orhun Ene: Süreyi ve enerjiyi iyi paylaştırdık
Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor
Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor
BAŞARILARA KOŞMAK
BAŞARILARA KOŞMAK
FIS Çocuk Kupası
FIS Çocuk Kupası
Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa şampiyonu oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ