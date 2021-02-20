Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 4
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
399.247
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7532
EURO
8.4350
Havalimanlarındaki plastik kaplar için reklam ihalesi yapılacak
Havalimanlarındaki plastik kaplar için...
Karşıyaka Belediyesi atletizm pisti yaptıracak
Atletizm pisti yaptırılacak
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden tedarik ve kurulum ihalesi
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden...
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: Derbi galibiyeti için mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 18:40
5 Okunma
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa: Derbi galibiyeti için mutluyum

İSTANBUL, (DHA)

Derbi maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ifade eden Fuat Çapa, "Bu karşılaşmayı sadece bir maç olarak değerlendirmemek lazım. Bu seviyede, bu stadyumda yıllar sonra oynandı bu derbi. Taraftarımızın, camiamızın bu maçtan beklentilerini net bir şekilde biliyorduk. Geçtiğimiz haftalarda taraftarımızın istediği sonuçları alamamıştık. Oyunumuz iyi olsa da bunu sonuca yansıtamadık. Bugün maçta önde baskı yaparak özellikle Biglia bağlantısını ekarte ederek baskı kurmaya çalıştık ve bunda başarılı olduk. Rakibimiz özellikle geriden oyun kurarak, Ademi ile kenar oyuncularının bağlantısını iyi kuruyordu. Oyun iyi giderken geriye düştük. Duran topları etkili kullanan bir takıma karşı oynadık. Atmış oldukları gollerin ortalamasına bakılınca duran toptaki etkinliği öne çıkıyor. Golden sonra gösterdiğimiz reaksiyon olumluydu. Geçen hafta da bu sinyali vermişti takım. 3-1'i yakaladıktan sonra topun bizde kalması gerekirken, bugüne kadar sonuçları alamamak bizi strese soktu ve biraz gereksiz top kayıpları yaptık. Rakibimiz 3-2'yi buldu ancak sonrasındaki reaksiyon güzel ve önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

"EKSİKLERİN DÖNMESİYLE DAHA DENGELİ BİR TAKIM OLDUK"

Eksik isimlerin takıma dönmesiyle daha dengeli bir takım olduklarını söyleyen Çapa, "Özellikle Luckassen ve Sadiku'nun dönmesiyle dengemizin daha iyi olduğunu gördük. Orta sahada Bistrovic ve Aytaç'ın özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Bu da önde Yusuf, Hodzic ve Thelin'in performanslarına yansıdı. Bu da hafta içinde yapılan çalışmaların görüntüsüydü. Haftaya önemli bir Göztepe maçımız var. Bugün ilk adımı attık. Seri yakalamamız gerekiyor. 2 hafta dolu dolu çalıştık. Önümüzdeki haftada da böyle olacak. Sonrasında yine hafta içi, hafta sonu maçlar oynayacağız. Bu süreçlerin hazırlığını yapacağız" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaTeknik DirektörFuat ÇapaDerbiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray Kulübü Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı yapıldı
Galatasaray Kulübü Şubat Ayı Divan Kurulu Toplantısı yapıldı
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: 3-2
Canel: Ademi'den beklentimiz daha fazla
Canel: Ademi'den beklentimiz daha fazla
Başkan Aktaş, Bursaspor Antrenmanını Ziyaret Etti..
Başkan Aktaş, Bursaspor Antrenmanını Ziyaret Etti..
Nilüferli Milli Atletten Rekor Ve Olimpiyat A Kotası
Nilüferli Milli Atletten Rekor Ve Olimpiyat A Kotası
Bursaspor’a Büyük Müjde
Bursaspor’a Büyük Müjde
Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı
Frutti Extra Bursaspor'da Tillman ile yollar ayrıldı
Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor tesislerinde Avrupa'da öncü hale geldi
Bakan Kasapoğlu: Türkiye spor tesislerinde Avrupa'da öncü hale geldi
Maratonİzmir 11 Nisan'da sürdürülebilir bir dünya için koşulacak
Maratonİzmir 11 Nisan'da sürdürülebilir bir dünya için koşulacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma