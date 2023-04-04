Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

İstanbul
Geride kalan haftalarda Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
AA
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.
Kasımpaşa Kulübü, teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'in getirildiğini açıkladı.
Geride kalan haftalarda Selçuk İnan'la yollarını ayıran lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş. Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.
AA