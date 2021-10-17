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Kasımpaşa - Göztepe: 1-2

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17 Ekim 2021 Pazar 18:01
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Kasımpaşa - Göztepe: 1-2

İSTANBUL (DHA)

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Kasımpaşa sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu. Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 68’inci dakikada Jahovic ve 86’ncı dakikada Tjanic kaydetti. Kasımpaşa’nın karşılaşmadaki tek golü 51’inci dakikada Yusuf Erdoğan’dan geldi.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Mehmet Emin Tuğral

KASIMPAŞA: Harun Tekin- Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 78 Umut Bozok), Travnik, Dirar (Dk. 65 Hajradinovic), Eysseric, Yusuf Erdoğan, Jorgensen

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat- Murat Paluli (Dk. 81 Kerim Alıcı), Atınç Nukan, Kahraman Demirtaş, Burekovic (Dk. 67 Berkan Emir), Atakan Çankaya, Obinna Nwobodo (Dk. 67 Soner Aydoğdu), Yalçın Kayan, Halil Akbunar (Dk. 40 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 81 Tijanic), Jahovic

GOLLER: Dk. 51 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa) - Dk. 68 Jahovic, Dk. 86 Tijanic (Göztepe)

SARI KARTLAR: Eysseric, Jorgensen, Donk (Kasımpaşa) – Soner Aydoğdu (Göztepe)

10’uncu dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Tarkan’ın önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka’ya pas oldu. Brecka’nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

23’üncü dakikada Kasımpaşa sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Eysseric’in ortasında arka direkte Tarkan Serbest kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

28’inci dakikada Kasımpaşa bu kez sol kanattan serbest vuruş kazandı. Eysseric’in ortasında altıpasın hemen önünde Jorgensen kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.

38’inci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Burekovic, topla çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

51’inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Eysseric, yerden ortasını yaptı. Kaleci İrfan Can’ın elinden seken top arka direkte Yusuf Erdoğan’ın önüne geldi. Yusuf, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi: 1-0.

57’nci dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ tarafta topla buluşan Ndiaye, pasını yayın üzerine doğru hareketlenen Jahovic’e verdi. Bu oyuncunun gelişine yaptığı plase vuruşta kaleci Harun topu kornere tokatladı.

68’inci dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Ceza sahası çizgisinin hemen içinde topla buluşan Ndiaye’nin sert şutunda kaleci Harun topu ayaklarıyla çeldi. Seken topu penaltı noktasında bulan Jahovic, topu boş ağlara gönderdi: 1-1.

86’ncı dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan Emir’in kullandığı kornerde Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Tijanic’in önüne kaldı. Tijanic’in gelişine bekletmeden yaptığı sert vuruşta top kaleci Harun’un solundan ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti.

KENAN KOÇAK VE TOLUNAY KAFKAS TRİBÜNDE

Kasımpaşa’nın Göztepe’yi konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un 1’inci yardımcısı Kenan Koçak da tribünden takip etti. Koçak ile beraber Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da mücadeleyi takip edenler arasındaydı.

CİHAT ARSLAN İSTİFA SESLERİ

Kasımpaşa taraftarları teknik direktör Cihat Arslan’ı istifaya davet etti. Karşılaşmada Göztepe’nin 86’ncı dakikada öne geçmesinin ardından Kasımpaşalı taraftarlar teknik heyet ve futbolculara tepki gösterdi. Oyuncular ve Cihat Arslan aleyhine uzun süre tezahüratlarda bulunan lacivert-beyazlı taraftarlar, Arslan’ı istifaya davet etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaGöztepe
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