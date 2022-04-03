Kasımpaşa - Gaziantep FK: 2-1

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Cevdet Kömürcüoğlu

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Spajic, Ben Ouannes (Dk. 80 Mabil), Aabid (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Eysseric, Muleka, Hajradinovic, Ahmet Engin (Dk. 68 Eren Elmalı), Umut Bozok (Dk. 59 Fall)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç - Djilobodji, Caulker (Dk. 46 Halil İbrahim Pehlivan), Tosca, Kitsiou, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp (Dk. 51 Maxim), Recep Niyaz (Dk. 61 Messaoudi), Sagal (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Muhammet Demir, Figueiredo (Dk. 84 Vetrih)

GOLLER: Dk. 41 Muleka, Dki 90+7 (P) Hadergjonaj (Kasımpaşa) Dk. 35 Djilobodji (Gaziantep)

SARI KARTLAR: Tarkan Serbest, Eysseric (Kasımpaşa) - Caulker, Kitsoui, Messaoudi (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Hajradinovic (Kasımpaşa) - Dk. 65 Djilobodji (Gaziantep FK)



Bu gole 41’inci dakikada Muleka cevap verdi. Mücadelenin 90+7’nci dakikasında Hadergjonaj penaltıdan attığı golle skoru belirledi: 2-1. Kasımpaşa’da Hajradinovic, Gaziantep FK’da ise Dijilobodji gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı.

16’ncı dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sagal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Muhammet Demir’in kafa vuruşunda top kaleci Ertuğrul’un kucağında kaldı.

22’nci dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. Hajradinovic, orta sahada Doğan Erdoğan’a yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

35’inci dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Furkan Soyalp ortasını yaptı. Ön direkte Figueiredo’nun kafayla arkaya aşırttığı topu arka direkte Dijilobodji yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

41’inci dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Sağ kanatta gelişen atakta Hadergjonaj ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Umut Bozok’un volesinde top kaleci Günay’dan döndü. Seken topu Muleka ağlara gönderdi: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

60’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Eysseric ortasını yaptı. Ön direkte Muleka’nın uçan kafasında top uzak direk dibinden auta gitti.

65’inci dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı. Yaşanan bir faul pozisyonunun ardından Kasımpaşa yedek kulübesiyle tartışmaya giren Djilobodji, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

83’üncü dakikada Kasımpaşa’da kazanılan kornerde Mabil ortasını yaptı. Arkaya açılan topu kontrol eden Tarkan Serbest, çaprazdan vuruşunu yaptı. Top direkten oyun alanına döndü.

87’nci dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Mabil ortasını yaptı. Arkada Spajic’in kafa vuruşunda Gaziantep savunması topu çizgiden çıkardı.

90+4’üncü sağ kanatta topla buluşan Fall’ın ortasında top Halil İbrahim Pehlivan’ın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal oyunu devam ettirirken, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

90+7’nci dakikada penaltı atışını kullanan Hadergjonaj, meşin yuvarlak ve kaleci Günay Güvenç’i farklı köşelere gönderdi: 2-1.