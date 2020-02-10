Kasımpaşa - Galatasaray: 0-3

7'nci dakikada Galatasaray Feghouli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, kaleciyi çalımlayarak sağ son çizgiden attığı şutta Meriah'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

16'ncı dakikada Ndongala'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top sol taraftan auta çıktı.

19'uncu dakikada Ömer'in kullandığı kornerde defanstan seken top arka direkte Emre Akbaba'ya geldi. Emre Akbaba'nın rövaşatasında defansa çarpan top kornere çıktı. VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu kontrol eden hakem Mete Kalkavan, Hadergjonaj'ın topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle beyaz noktası gösterdi.

22'nci dakikada Adem'in kullandığı penaltı kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-2

41'inci dakikada sağ kanattan Mariano'nun ortasında ceza sahası içine topla buluşan Adem Büyük, topu düzelttikten sona çektiği şutta top ağlarla buluştu: 0-3

50'nci dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında defanstan seken topa ceza yayı içinde Haddadi gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.

62'nci dakikada Emre Akbaba'nın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Adem'in uzaktan sert şutunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

68'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut kaleciden sekti. Sekerek kaleye giden topu çizgi üstünde Brecka engellerken, uzaklaştırılmaya çalışılan top, Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in müsait durumdaki şutunu ise savunma engelleyerek uzaklaştırmayı başardı.

77'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasına girer girmez pasını Linnes'e çıkardı. Linnes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci çıkardı. Sonrasında seken topu ise defans, Feghouli'nin vurmasına izin vermeden uzaklaştırmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.