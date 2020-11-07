Kasımpaşa - Fraport TAV Antalyaspor: 2 - 2

3'üncü dakikada Hadergjonaj'ın sağdan pasında sol çaprazda kaleciyle karşı kaşıya kalan Hodzic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

8'inci dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında topla buluşan Koita, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

55'inci dakikada Bünyamin'in ortasında Gökdeniz'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu oyun alanına çeldi. Dönen topla buluyan Sidney'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara giti. Karşılaşmanın hakemi Serkan Tokat, Video Yardımcı Hakem'den (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve golü faul gerekçesiyle iptal etti.

65'inci dakikada Hajradinovic'in sağdan ortasında topla buluşan Hodzic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlara gitti: 2-0.

72'nci dakikada Nuri Şahin'in kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı, topu filelerle buluşturdu: 2-1.

90+2'nci dakikada Eren Albayrak'ın ortasında Tarkan Serbest'ten seken top Sidney Sam'da kaldı. Penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Sidney Sam, rakiplerini geçerek topu ağlarla buluşturdu: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.