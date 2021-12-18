Kasımpaşa - Demir Grup Sivasspor: 1-3

İSTANBUL (DHA)

3’üncü dakikada Doğucan’ın pasıyla savunma arkasına sarkan Jörgensen, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, ayaklarıyla gole izin vermedi.

43’üncü dakikada Kasımpaşa öne geçti. Jörgensen’in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Travnik, yerden içeri sert çevirdi. Camara’ya çarpan top ağlara gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

50’nci dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Fajr geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Harun’un sağından ağlarla buluştu: 1-1.

76’ncı dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan pasla kullanılan korner sonrasında Gradel ortasını yaptı. Arka direkte Yatabare’nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

81’inci dakikada Sivasspor farkı 2’ye çıkardı. Hızlı gelişen Sivasspor atağında, savunma arkasına sarkan Kayode, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Yatabare’yi gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.