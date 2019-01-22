Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97955
ALTIN
219.673
DOLAR
5.3389
STERLİN
6.8781
EURO
6.0632
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1
CHP İzmir'den Ankara çıkarması
CHP İzmir'den Ankara çıkarması
Nadide'nin Konya Totemi
Nadide'nin Konya Totemi
Gülçin'den Açıklama
Gülçin'den Açıklama
TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar
TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23'üncü dakikada Umar Aminu kaydetti. 

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23'üncü dakikada Umar Aminu kaydetti. 

22 Ocak 2019 Salı 09:48
0 Okunma
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 0-1

2'nci dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında, Aminu'nun ortasında top doğrudan kaleye gitti. Kaleci Ramazan topu son anda çizgiden çıkardı. Sonrasında savunma topu uzaklaştırdı.

6'ncı dakikada Kasımpaşa hızlı çıktı. Trezeguet'in pasıyla savunma arkasına sarkan Koita'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Gökhan gole izin vermedi.

23'üncü dakikada konuk Çaykur Rizespor öne geçti. Kullanılan taç atışında Muriç pasını bekletmeden Aminu'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu. Önce ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmasa da VAR'dan yapılan uyarı sonrası hakem Mustafa Öğretmenoğlu orta noktayı gösterdi.

28'inci dakikada Kasımpaşa mutlak bir golden faydalanamadı. Ceza sahası çizgisinin üstünden Pavelka'nın attığı şut kaleci Gökhan'dan döndü. Dönen topta Popov'un şutunu kaleci Gökhan tekrar çeldi. Sonrasında müsait durumda topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak yanda auta gitti.

43'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Arka direkteki Trezeguet'in indirdiği topta Koita sert vurdu. Kaleci Gökhan topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

69'uncu dakikada kazanılan kornerde Trezeguet ortaladı. Koita'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Popov ortaladı. Ceza sahasındaki Sadiku'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu kornere tokatladı. Kullanılan kornerde Rizespor savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

90+4'üncü dakikada hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında atılan uzun topta Saadane savunmanın arkasına sarktı. Kaleci Ramazan, Saadane'den önce topa dokunmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 88 Azad), Pavelka, Josue Sa, Tarkan (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 67 Heintz), Trezeguet, Koita

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Orhan,  Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Aminu (Dk. 78 Aatif), Vedat Muriç

GOL: Dk. 23 Aminu (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel, Josue Sa (Kasımpaşa) - Orhan Ovacıklı, Muriç, Boldrin, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor) 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaÇaykur Rizespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe galibiyeti unuttu
Fenerbahçe galibiyeti unuttu
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner'den istifa açıklaması
TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar
TOFAŞ'ı ilk yarıda sırtladılar
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti
Şenol Güneş: Bende açık arıyorlar
Şenol Güneş: Bende açık arıyorlar
Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu
Eskişehirspor'da yeni başkan Kaan Ay oldu
Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3
Akhisarspor-Beşiktaş: 1-3
Semih Kaya Galatasaray'da
Semih Kaya Galatasaray'da
Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı
Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ