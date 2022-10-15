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Kasımpaşa - Adana Demirspor: 1-4

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Adana Demirspor'a 4-1 mağlup oldu. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 37'nci dakikada Belhanda, 40'ıncı Akintola, 64'üncü dakikada Onyekuru ve 86'ncı dakikada N'Diaye kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü 56'ncı dakikada Bahoken'den geldi.

15 Ekim 2022 Cumartesi 19:21
Kasımpaşa - Adana Demirspor: 1-4

15'inci dakikada Sadık'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Celina'nın sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ertaç gole izin vermedi. Dönen topa Bahoken vurdu, bu kez Adana Demirspor savunması topa ayak koydu.

34'üncü dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşun ardından Stambouli ortasını yaptı. Samet Akaydın'ın kafayla içeri çevirdiği topa Emre Akbaba yatarak vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37'nci dakikada Adana Demirspor öne geçti. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Stambouli'nin önünde kaldı. Topla sol kanada doğru hareketlenen Stambouli yerden içeri çevirdi. Ceza yayının hemen üstündeki Belhanda'nın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

40'ıncı dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Rodrigues'in hızlı kullandığı taç sonrasında Belhanda yerden ceza sahasına çevirdi. Penaltı noktasının hemen gerisindeki Akintola'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

48'inci dakikada paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Celina ortasını yaptı. Altıpasın hemen dışında Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda top üst direkten auta gitti.

54'üncü dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bahoken'in sert şutunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

56'ncı dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Ben Ouannes ortasını yaptı. Arka direkte Aytaç'ın gelişine vuruşu altıpasın hemen gerisindeki Bahoken'e pas oldu. Bahoken göğsüyle kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

64'üncü dakikada Adana Demirspor bir gol daha buldu. Hızlı gelişen konuk ekip atağında Belhanda sol kanattan hareketlenen Onyekuru'yu gördü. Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra topu sağ ayağına çekti ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3.

86'ncı dakikada Adana Demirspor farkı 3'e çıkardı. Kaleci Ertaç'ın uzun pasında Sadık Çiftpınar ıskaladı. Yusuf Sarı, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra arkadan gelen N'Diaye'yi gördü. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlarla buluştu: 1-4.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

DHA

Son Güncelleme: 16.10.2022 06:16
Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAdana DemirsporSüper LigFutbol
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