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Kaş, su altı tutkunlarını bekliyor

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dalış merkezlerinden biri olan Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Kaş'ta dalışların, bugünden itibaren başlaması bekleniyor.

01 Haziran 2020 Pazartesi 12:01
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Kaş, su altı tutkunlarını bekliyor

ANTALYA - Kaş'ta bulunan 21 dalış teknesi, dalış için günler önce hazırlıklarını tamamlayıp, ilçenin 38 dalış noktasına yolculuk için su altı tutkunlarını beklemeye başladı. Yüzlerce dalgıç da su altı tutkunlarını yeniden Kaş'ın güzellikleriyle buluşturmaya hazırlanıyor. 50 dalış noktasından 38’nin aktif olduğu Kaş’ta, 3 bin 308 yıl önce batan Uluburun Batığı'nın replikası, 2. Dünya Savaşı'nda batan İtalyan savaş uçağı, 2009 yılında Hava Kuvvetleri'nin bağışı ile Kaş'a getirilerek batırılan D-47 kargo uçağı, 2 yıl önce batırılan tank gibi önemli dalış noktaları bulunuyor. Kaş Sualtı Derneği tarafından oluşturulan Kaş Su altı Eko Parkı ise öne çıkan dalış noktaları arasında yer alıyor. Bunun yanında su altında şehir kalıntıları, ikonalar, deniz çanakları ve mağaralar bulunuyor. Kaş'ın su altında değişik balık sürüleri, caretta cerattalar, deniz bitkileri de görülmesi gereken zenginlikler olarak öne çıkıyor.



'KORONAVİRÜSÜN OLMADIĞI TEK YER SUYUN ALTI'

Kaş Sualtı Derneği (KASAD) Başkanı Yusuf Ziya Şulekoğlu, koronavirüsten turizm sektörünün çok ciddi şekilde etkilendiğini belirterek, "Turizm sektörü içinde de dalış sektörü ciddi biçimde etkilendi. Yılda Kaş'ta 80- 90 bin dalış yaparken bu ortadan kalktı. Zaten 6 ay çalışıyorduk. Bu 6 ayın 2 ayı gitti. Bu konuda çok katı davranıyoruz. Koronavirüsten hem kendimizi hem de misafirlerimizi korumaya çalışacağız. Büyük bir güvenle insanlar gelip, dalabilir. Bir mesafe aralığı koyacağız. Bazı kurallarımız var, bize de uygulanan kurallar var. Bizim de bunu biz kez daha katılaştırarak uygulama düşüncemiz var. Bütün tedbirlerimizi aldık. Belki de koronavirüsün olmadığı tek yer suyun altı, o da ayrı bir güvenlik. Misafirlerimizin her birinin kendisinin, kendisine özel kullanacağı malzemeleri vereceğiz. Hem tekne ortamı hem de ekipmanları dezenfekte edip, kişiye özel bir iş yürütme tekniğimiz olacak. Bu süreçte doğa da dinlendi. Su altında canlılık, deniz eskisine göre çok daha iyi durumda. Belki bu zor süreçten bir teselli çıkarabiliriz. O da doğaya bir nefes alma fırsatı verilmiş oldu" dedi.



'KEYİFLİ DALIŞLAR İÇİN HAZIRIZ'

Dalış eğitmeni Savaş Toyata da "Koronavirüsün olmadığı tek yer suyun altıdır. Dalıcılarımızın sağlıklı ve güvenli dalması için tüm dalış ekipmanlarımızı virüslerden arındırarak, sağlığa zararlı olmayan dezenfeksiyon maddeleriyle steril hale getirdik. Dalışa hazırlık esnasında sosyal mesafeyi koruyarak, oturma düzeni hazırladık. Yeni normalleşme döneminde emniyetli ve keyifli dalışlar için hazırız" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 01.06.2020 12:03
Anahtar Kelimeler:
Kaş IlçesiDalışDalış MerkezleriAntalya
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