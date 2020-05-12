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Karşıyaka'nın virüs kabusu

Basketbolda iddialı kadrosuyla çift kulvarda zirve yarışı veren Pınar Karşıyaka, sezonun eşi görülmemiş şekilde koronavirüs salgını nedeniyle sonlandırılmasının burukluğunu yaşıyor. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı sezon başında 3 yıllığına yuvaya döndürüp güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, şampiyon olduğu 2015 yılından sonra ilk kez bu sezon kupa hayali kurdu. Baştan beri en büyük favorisi olduğu FIBA Europe Cup'ta 16 maçta 15, üst üste 13 galibiyetle yarı finale çıkan, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise art arda 8, 23 haftada 20 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada olan Kaf-Kaf, dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ülkemiz ve Avrupa'da yayılmasıyla önce FIBA'dan kötü haber aldı.

12 Mayıs 2020 Salı 12:10
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Karşıyaka'nın virüs kabusu

İZMİR - Organizasyonu 12 Mart'ta durduran FIBA, ardından finalleri yeni sezon öncesi eylül ayının sonuna erteledi. Türkiye'de salgınla 19 Mart'ta ligler durduktan sonra kararını defalarca erteleyen Basketbol Federasyonu da dün tüm liglerin şampiyon ilan edilmeyip küme düşme olmadan mevcut sıralamayla sonlandırıldığını açıkladı. Büyük umutlarla hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğü sezonu erken kapatmak zorunda kalan Kaf-Kaf, yeni sezonun planlarını yapmaya başlayacak. Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT) oyuncular ve teknik heyetlerin bu sezon sonuna kadar kalan maaşlarının karşılıklı fedakarlık yaparak ödenmesi gerektiğini açıklamıştı. Yeni sezonda Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin devam ettiği Kaf-Kaf, yabancılardan Taylor ve M'Baye ile tekrar anlaşırken, Crocker ise sözleşmesini feshetmişti.

İNSAN SAĞLIĞI HER ŞEHİN ÖNÜNDE

Pınar Karşıyaka, basketbolda sezonun koronavirüs salgınıyla sonlandırılmasının ardından açıklama yaparak, insan sağlığının önemine dikkat çekti. Kaf-Kaf'ın açıklamasında, "Karşıyaka Spor Kulübü olarak sporcuların, antrenörlerin, çalışanların ve taraftarların sağlığını korumak adına Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşıladığımızı ve desteklediğimizi belirtmek isteriz. Uzun süre liderliğini sürdürdüğümüz ve son olarak ikinci sırada bulunduğumuz ING Basketbol Süper Ligi’nde sezonu belki bu şekilde noktalamak istemezdik ancak ilk günden itibaren ifade ettiğimiz gibi insan sağlığının her şeyin önünde geldiği bir gerçektir. Yanımızda olan sponsorlarımız, yöneticilerimiz, antrenörlerimiz, oyuncularımız, idari ve teknik kadromuz, taraftarlarımızla birlikte amacımız ve isteğimiz, sağlıklı günlerde hedeflediğimiz başarıların peşinde koşmak olacaktır" ifadeleri yer aldı.

BÜYÜKKARCI: "DESTEKLİYOR VE SAYGI DUYUYORUZ"

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ise, Basketbol Federasyonu'nun liglerle ilgili aldığı kararı destekleyip saygı duyduklarını açıkladı. Büyükkarcı, TBF'nin kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TBF tarafından alınan, ligimizeki tüm sporcuların, antrenörlerin, çalışanların ve taraftarların sağlığını korumaya yönelikbu kararı destekliyor ve saygı duyuyoruz. Hem ligde hem de Avrupa Kupası'nda sezon başından beri muhteşem bir performans sergileyen, bütçesi ile oranladığımızda elde ettiği başarının hiç kuşkusuz ligin zirvesinde yer aldığı, tüm otoritelerin favorisi haline gelmiş takımımızda sezonun bu denli güzel geçmesinde emeği olan herkese ne kadar teşekkür etsek azdır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarşıyakaVirüs Kabusu
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