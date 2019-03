Karşıyaka'dan Fikret Orman'a tepki

İZMİR - Karşıyaka'nın açıklamasında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, basına yansıyan bir konuşmasında Beşiktaş'ı, "Armasında ay-yıldız bulunan tek takım" olarak nitelemiştir ancak Türkiye'de birçok takımın armasında ay-yıldız bulunmaktadır. Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay-yıldızımızı taşıyan ilk kulüp olmanın haklı gururunu yaşamakta, üstelik bu onurun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesinden büyük kıvanç duymaktadır" ifadeleri yer aldı.



ANLAMLI ZİYARET



TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off yarışında pazar günü Pazarspor deplasmanına çıkacak son haftaların formda takımı Karşıyaka, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bir ziyarette bulundu. Son haftalarda maçlardan önce haftaiçi Başkan Vekili Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimiyle tam kadro uğur yemeğinde bir araya gelen İzmir ekibi, yemeğin ardından ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan ve tamamı down sendromlu bireylerin çalıştığı İyilik Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu çalışanlarla bir araya gelen teknik heyet ve genç futbolcular, çalışanlarla sohbet ederek birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.