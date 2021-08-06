Karatede Merve Çoban madalyayı garantiledi

Karate kadınlar kumite 61 kg'da ülkemizi temsil eden Merve Çoban, A grubundaki ilk maçında Japonya’dan Mayumi Someya’yı 4-0 mağlup etti. Merve Çoban, A grubundaki ikinci maçında Venezuela’dan Claudymar Garces Sequera’yı 6-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve grubunda 4 puan topladı. Merve Çoban , A grubundaki üçüncü maçında Fransa’dan Leila Heurtault’ya 2-0 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Çoban yenilmesine rağmen 2. sıradaki yerini son maça taşıdı. Çoban, A grubundaki dördüncü maçında Çin Halk Cumhuriyeti’nden Xiaoyan Yin’e ilk puan avantajıyla yenilmesine rağmen yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Sporcumuz,14.05’te yarı final müsabakasına çıkacak.