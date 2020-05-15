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Kano Milli Takım sporcusu, sokak izninde derede antrenman yaptı

Rize’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan yasak nedeniyle 42 gün sonra sokağa çıkan Kano Milli Takım sporcusu Kamil Kaçar (18), derede antrenman yaptı.

15 Mayıs 2020 Cuma 15:08
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Kano Milli Takım sporcusu, sokak izninde derede antrenman yaptı

RİZE - İçişleri Bakanlığı'nca 4 Nisan günü yayımlanan genelgeyle koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme süreci kapsamında, 13 Mayıs'ta 0- 14 yaş grubundakilere izin verilmesinin ardından bugün de 15 ile 20 yaş arası gençler, 42 gün sonra bugün 4 saat için sokağa çıkabildi. Rize Adrenalin Doğa Sporları Kulübü üyesi ve Kano Milli Takım sporcusu Kamil Kaçar da sokağa çıkma iznini antrenman yaparak geçirdi.

"KANOYU ÖZLEMİŞİM"

Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresi’nde bulunan kano parkurunda koşan Kamil Kaçar, ısınma hareketlerinin ardından dereye girdi. Kanosuyla antrenman yapan milli sporcu Kaçar, “Evde, antrenörlerimin tavsiyeleri ile güç antrenmanları yapıyordum. Uzun süredir yeniden kano yapmanın hayalini kuruyordum. Sokağa çıkma izni gelince hemen dereye geldim. Çok keyif aldım. Kano yapmayı özlemiştim” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kano Milli Takım SporcusuRizeKamil Kaçar
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