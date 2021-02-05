Kamat, kaptanlarla özel toplantı yaptı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Kaptanlarla özel toplantı yapan Başkan Kamat, "Ali Akman konusu artık tamamen kapandı. Sizden isteğim; takım arkadaşlarınızı Giresunspor maçına motive etmeniz" dediği bildirildi. Salı akşamı yönetim kurulu kararıyla Ali Akman‘ı süresiz kadro dışı bırakan Bursaspor‘da, tüm dikkatler pazartesi akşamı lider Giresunspor‘la deplasmanda oynanacak maça çevrildi.

Başkan Erkan Kamat‘ın, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri‘nde takım kaptanlarıyla özel bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

“SADECE MAÇI DÜŞÜNÜN”

Kaptanlar Özer Hurmacı, Aykut Akgün, Emirhan Aydoğan ve Burak Altıparmak‘a; takım halinde sadece Giresun maçına konsantre olmaları gerektiğini söyleyen Başkan Kamat’ın, “Ali Akman konusu artık tamamen kapandı. Siz önümüzdeki maçtan başka bir şey düşünmeyin. Sizden isteğim; takım arkadaşlarınızı Giresun maçına motive etmeniz. Arkadaşlarınızla el ele verin ve ligin kalan maçları için takım halinde kenetlenin” dediği öğrenildi. YÖNETİM İDMANI İZLEDİ.. Başkan Kamat ile yöneticilerin, daha sonra yeşil-beyazlı ekibin idmanını izlediği ifade edildi.

Öte yandan Bursaspor, pazar günü İstanbul’dan uçakla gideceği Giresun deplasmanına kadar çalışmalarını teknik direktör Mustafa Er yönetiminde yoğun bir tempoda sürdürecek.