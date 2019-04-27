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Kadınlarda ilk finalist Çukurova Basketbol

Kadınlar BSL'de ilk finalist Çukurova Basketbol

Kadınlarda ilk finalist Çukurova Basketbol

Kadınlar BSL'de ilk finalist Çukurova Basketbol

27 Nisan 2019 Cumartesi 16:47
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Kadınlarda ilk finalist Çukurova Basketbol

MERSİN (DHA)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Çukurova Basketbol, BOTAŞ'ı konuk etti. Karşılaşmada başından itibaren rakibine üstün bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, rakibini 70-46 mağlup ederek seride 2-0 öne geçip finale adını yazdırdı.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kağan Büyükçil (xx), Önder Yılmaz (xx), Egemen Ercan (xx)

ÇUKUROVA BASKETBOL: Kelsey Bone (xxx) 18, Şaziye İvegin Üner(x) 3, Gökşen Fitik (xx) 3, Pelin Bilgiç (xx) 7, Sevgi Uzun (xxx) 12, Chelsea Gray (xxx) 7, Meltem Avcı (xx) 8, Astou Ndour (xxx) 12

BOTAŞ: Claudia Cuic (x) 6, Erdenay Topçu (x), Olcay Çakır (xx) 8, Büşra Akbaş (x) 1, Kübra Erat (xx) 8, Tijana Krivacevic (xxx) 11, Aylin Darınç (x), Madeleine Garrick (xx) 6, Elizabeth Williams (x)

1'İNCİ PERİYOT: 26-10

İLK YARI: 45-27

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-38

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çukurova BasketbolKadınlar BSL
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