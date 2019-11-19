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Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası’nda Türkiye Kadın Milli Takımı, çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak yoluna yenilgisiz devam ediyor.

Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor

İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen Avrupa Curling Şampiyonası’nda Türkiye Kadın Milli Takımı, çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak yoluna yenilgisiz devam ediyor.

19 Kasım 2019 Salı 11:59
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Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda namağlup ilerliyor

ANKARA - Kadın Curling Milli Takımı ilk maçında Polonya’yı 8-5 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı. 2’nci maçında Litvanya ile karşılayan milliler rakibini 10-4 yendi. Galibiyet serisini 3’e çıkarmak isteyen milli takım güçlü rakibi Finlandiya’yı da 10-9’luk skorla geçerek 3’te 3 yaptı. Slovakya karşısında 4’üncü maçına çıkan Türkiye, bu karşılaşmadan 7-4’lük galibiyetle ayrıldı. 5’inci maçında ise Belarus’u 9-5 yenen milli takım şampiyonaya mağlubiyet almadan devam ediyor.

Kadın Curling Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası’ndaki 6’ncı maçında bugün TSİ 16.00’da Macaristan ile mücadele edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Curling ŞampiyonasıTürkiye Kadın Milli Takımı
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